Allo Yak lo spettacolo per bambini La bianca, la blu e la rossa

La rassegna del Teatro ragazzi di Spazio Yak a febbraio propone uno spettacolo adatto proprio a tutti, anche ai piccolissimi, dai 3 anni in su!Si intitola La bianca, la blu e la rossa e andrà in scena in piazza De Salvo a Varese, domenica 9 febbraio alle ore 17.

Sul palco Alice Bossi per raccontare di una città tranquilla, ordinaria, dove la Blu vive secondo regole precise, in silenzio, in modo schematico e totalmente pianificato. Ogni giorno è uguale a quello prima e uguale a quello dopo. Nella città della Blu ognuno vive per sé.

Un giorno però arriva in città un’ospite proveniente da un altro paese: la Rossa, che subito travolge tutti.

La città entra nel panico e le forze dell’ordine cercano di isolare e imprigionare la Rossa. Per fortuna non c’è nessuna legge che impedisca ad un abitante di essere rosso, sia esteriormente che interiormente.

La presenza della Rossa si rivelerà un tesoro per la Blu che scoprirà la forza della libera espressione, della creatività, della capacità di uscire dagli schemi, il coraggio di sperimentare e di aprirsi al diverso scoprendo nuove possibilità.

Biglietto in cassa: posto unico 8€