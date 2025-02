Blitz dei carabinieri sul Lago Maggiore: denunce, arresti e sanzioni nei controlli per la sicurezza

Serie di controlli eseguiti ieri sera, venerdì 31 gennaio, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania, concentrati maggiormente su Omegna ed altri comuni affacciati sul lago Maggiore.

È la risposta dell’Arma alle richieste di maggior sicurezza da parte di cittadini dopo diversi episodi di vandalismo e microcriminalità segnalati alle Forze dell’Ordine. Nel capoluogo Cusiano sono stati controllati tre locali del centro, con l’ausilio del NAS di Torino e del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Verbania.

Tutto regolare ad eccezione di una contravvenzione elevata per omessa cartellonistica inerente al divieto di fumo. Sono state diverse le persone identificate sia dentro che fuori dai locali. Un giovane, classe 2003 residente nel novarese, è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria perché trovato in possesso di un coltello con lama di 9 centimetri, che teneva nella tasca interna del giaccone e di cui non è stato in grado di giustificarne il porto.

Una donna di 44 anni è stata invece segnalata alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. Altri controlli dei carabinieri sono stati eseguiti, già a partire dai giorni scorsi, anche in altri comuni della provincia, in particolare quelli affacciati sul lago Maggiore. I Carabinieri della Stazione di Verbania, nel corso dei servizi, hanno arrestato 2 persone e denunciata una terza. Si tratta di un 55enne residente in un comune del Verbano, arrestato per un ordine di carcerazione per pene concorrenti. L’uomo deve scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per una serie di condanne per reati finanziari. Il secondo è un 40enne sul cui capo pendeva un ordine di esecuzione del Tribunale di Verbania per una condanna a un anno e 9 mesi di reclusione per diverse truffe. Il primo è stato portato in carcere a Verbania, mentre il secondo sconterà la pena ai domiciliari.

Un giovane, classe 2005, è stato invece denunciato a piede libero per evasione dai domiciliari dove si trovava su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Torino, dopo una condanna per uno scippo commesso con alcuni coetanei, in provincia di Novara nel 2022. Ai militari, che non trovandolo a casa, hanno atteso che rientrasse, ha detto che aveva il permesso per quella uscita. È bastato poco per verificare che la sua uscita non era autorizzata e dopo le formalità di rito è stato riportato al proprio domicilio. Sulle colline stresiane una 40enne è stata fermata alla guida della propria autovettura. Non aveva la patente di guida perché ritirata solo pochi giorni prima per uso di stupefacenti. È stata anche segnalata alla Prefettura perché trovata nuovamente in possesso di cocaina, così come un 37enne, anch’egli trovato con della cocaina. Sempre sopra a Stresa un automobilista è stato invece contravvenzionato amministrativamente per guida in stato di ebrezza alcolica. Per lui sanzione e ritiro di patente.