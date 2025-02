Come reagirebbero le autorità in caso di incidente nei dintorni di Malpensa

Come reagirebbero le autorità – a tutti i livelli – in caso di incidente nei dintorni di Malpensa?

«Quello di oggi è un aggiornamento delle procedure, dei flussi e dell’oorganizzazione di ogni ente chiamato a intervenire, per semplificare le azioni da mettere in campo e in particolare il cosiddetto “Chi fa che cosa”» spiega il prefetto Salvatore Pasquariello –«Così ogni ente avrà piena coscienza del proprio ruolo in caso di incidenti che si dovessero verificare nel perimetro esterno dello scalo», con l’attivazione a livello locale e con eventuale innalzamento dell’emergenza a livelli superiori.

Al tavolo della Prefettura erano presenti tutti gli enti competenti: Regione Lombardia, Provincia di Varese, i Comuni di Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino (presenti con sindaci o Polizia Locale), l’agenzia Areu 118 con il Nue 112, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Esercito Italiano, le società aeroportuali Enac, Enav e Sea (gestore), la protezione ambientale Arpa.

Per fortuna le emergenze reali a Malpensa, fuori dal perimetro aeroportuali, non si registrano da molti anni.

Due sono stati gli incidenti avvenuti nei dintorni dell’aeroporto: uno a Cuirone, una decina di km a Nord, (qui l’articolo) e uno nel 1959 a Olgiate Olona, pochi km a Est (qui l’articolo).