Il Ministero dell’Istruzione introduce le pagelle ai dirigenti scolastici

I dirigenti scolastici avranno la pagella. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha deciso l’adozione del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici.

Già dall’anno scolastico in corso, i dirigenti verranno sottoposti a giudizio, tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero.

Saranno assegnati gli obiettivi da raggiungere, anche di rilevanza regionale, e quelli di valutazione, a cura dei direttori degli Uffici Scolastici Regionali. Agli esiti della valutazione sarà collegata la retribuzione di risultato.

Si tratta di un momento storico per il comparto scuola – ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – Il nuovo sistema di valutazione consentirà di verificare e accompagnare il raggiungimento dei risultati, al servizio degli studenti e delle famiglie, anche nella prospettiva di una crescita professionale dei dirigenti scolastici, che svolgono una funzione fondamentale per un sistema scolastico sempre più efficiente».

Il sistema delle valutazioni è in atto, per esempio, nel settore sanitario dove i direttori generali delle aziende ospedaliere sono valutati annualmente e, in base ai voti ottenuti, ricevono un riconoscimento economico proporzionale. Un sistema che non sempre incontra la condivisione da parte degli utenti il cui giudizio finale è spesso in disaccordo rispetto agli esiti istituzionali.