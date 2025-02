La mostra “Scossa” inaugurata allo Spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia

Più di 150 persone alla inaugurazione della Mostra Scossa allo Spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia a Milano. Un successo di pubblico quasi inaspettato che ha riempito di orgoglio gli artisti che si sono prodigati nella realizzazione e ancor più i presidenti delle Associazioni promotrici. Maria Cristina Limido per CAB (Centro Artecultura Bustese) e Filippo Bonzi per AAL (Associazione Artistica Legnanese). Dopo i dovuti ringraziamenti al Presidente Attilio Fontana e all’Assessore alla Cultura Francesca Caruso che hanno impreziosito con un loro scritto il catalogo di accompagnamento, Filippo Bonzi ha salutato con gioia la presenza di Guido Bragato, Assessore alla Cultura del Comune di Legnano, che ha manifestato ammirazione, interesse e orgoglio per un risultato così importante che, ancora una volta, ha saputo unire due Città come Legnano e Busto Arsizio, da sempre legate e separate da una sana e costruttiva competizione.

Filippo Bonzi ha voluto ricordare il valore del contemporaneo, anche nelle nuove architetture che hanno fatto grande la Milano di oggi, come lo stesso Palazzo della Regione o il complesso di grattacieli di Piazza Gae Aulenti piuttosto che l’area di City Life, che nonostante le legittime opposizioni di venti anni fa ora sono punti di aggregazione importanti per la città e monumenti che attirano l’attenzione nel mondo. Messaggio in linea con le molteplici espressioni e riflessioni espresse dagli artisti nelle opere esposte, che invitano a salvaguardare il pianeta usando in maniera sana e consapevole le nuove tecnologie.

Maria Cristina Limido ha ringraziato le persone che più hanno lavorato e sostenuto il CAB che negli anni è diventato un centro importante per la Cultura Bustocca, capace di attività didattiche e di manifestazioni importanti per il territorio.

Filippo Bonzi non ha rinunciato ad una coda, quasi un simpatico campanilistico siparietto, per ricordare il lontano 1947, data di fondazione della Associazione Artistica Legnanese, e il recente Centenario di fondazione della Città di Legnano ricco di manifestazioni storico culturali che hanno vivacizzato tutto il 2024.

La folta platea, impreziosita anche dalla presenza di soci Lions Club Olgiate Olona e dalla sua Presidente Francesca Trucco, ha applaudito i protagonisti e si è dispersa nelle due grandi ali dello Spazio IsolaSET per ammirare e commentare le opere esposte, interrotti soltanto da una piacevole sorpresa, quando è comparso inaspettato, il Sindaco di Legnano Lorenzo Radice, che, finito l’impegno programmato in Milano, non ha perso l’occasione di essere presente, accolto con sincero entusiasmo e riconoscenza dai due Presidenti, dagli artisti e dal pubblico.

Davvero un evento importante per la cultura Legnanese e Bustocca e un messaggio socio ecologico da non perdere almeno fino al 20 di Febbraio. Il tempo di apertura della Mostra disponibile gratuitamente per tutti.