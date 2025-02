La “Notte dei Leoni” sul ring di Gavirate

Nuovo appuntamento con il pugilato organizzato dal Boxe Team Camacho, il club che fa capo all’ex pro varesino Giuseppe “Camacho” Facente da anni attivo nella formazione dei nuovi talenti ma anche nell’allestimento di riunioni capaci di tenere vivo l’interesse per questa disciplina.

Sabato 22 febbraio è in programma “La notte dei leoni”, sorta di “ritorno a casa” perché l’appuntamento andrà in scena a Gavirate, la località dove il team Camacho ha messo radici. Il ring sarà allestito al “PalaSportiva”, il palazzetto di viale dello Sport 25 che si trova accanto allo stadio “Anessi”.

In programma ci sono ben 12 incontri tra giovanili, femminili e dilettanti-Elite; i match prenderanno il via alle ore 19,30 (apertura alle 19); la verifica dei pesi invece è prevista a partire dalle 17,30. Sul quadrato saliranno diversi atleti di casa – ben otto – con il resto dei contendenti provenienti da diversi club lombardi e non solo. Ecco l’elenco completo dei combattimenti.

Junior – 63 kg

Omar Ben Haj (Boxing Fighter’s) – Francesco Monaco (Francis Boxing Team)

Junior – 55 kg

Daniele Barbarino (Boxe Team Camacho) – Oulad El Hajja Yassine (Power Punch)

Youth – 64 kg

Cerliani Leonardo (Master Boxe) – Bruno Simone Elia (A.S.D. Accademia Italiana Boxe)

Elite – 60.5 kg

Fabio Antonello (Boxe Team Camacho) – Talenni Christian (Boxe Club Bollate)

Elite – 55 kg

Riccardo Candita (Boxe Team Camacho) – Andrea Cala (Backspin di Busto Garolfo)

Youth – 63 kg

Putzo Sofia (Master Boxe) – Martina Colombo (Team Gladiators)

Elite – 63.5 kg

Panarisi Martin Alessandro (Boxe Team Camacho) – Adam Rigato (Proelim Fighting Gym)

Youth – 74 kg

Muharemi Diamant (Master Boxe) – Mhoamed Amer (Junior Francis Boxing Team)

Elite – 66 kg

Sofia Scialpi (Boxe Team Camacho) – Alessia Costa (Proelim Fighting Gym)

Elite – 71 kg

Erick Cristin (Boxe Team Camacho) – Ghouati Mohamed (Black Tiger)

Youth – 60 kg

Patrick Fiorenza (Boxe Team Camacho) – Riccardo Esposito (Power Punch)

Elite – 70 kg

Federico Vullo (Boxe Team Camacho) – Lunardi Marco (Pugilistica Gallaratese)