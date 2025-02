La Varesina ritrova il sorriso e ribalta 2-1 il Desenzano

La Varesina ritrova il sorriso grazie alla preziosissima vittoria ottenuta nella gara interna contro il Desenzano. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti che intorno al quarto d’ora del primo tempo si sono portati in vantaggio grazie al gol di Cardella, servito perfettamente da Camarlinghi, autore di una grande giocata. La Varesina riesce a trovare il pareggio al 23’ della ripresa con Rosa, entrato solo un minuto prima. Il gol vittoria è stato messo a segno da Marco Bertoli che è salito così a quota 18 nella classifica marcatori. Per la Varesina si tratta di una vittoria importantissima per il morale, ma anche per la classifica perché le fenici hanno contro sorpassato il Chievo. Per il Desenzano è un’occasione persa perché non ha potuto approfittare della sconfitta dell’Ospitaletto contro il Sangiuliano City.

Fischio d’inizio

La Varesina viene disposta con il 4-2-3-1 da Francesco Perrone che sostituisce lo squalificato mister Marco Spilli. Tra i pali si rivede Macchi, in difesa ci sono Coghetto, Mapelli, Pirola e Giorgi, in mediana Guidetti e Gianola, mentre alle spalle di Bertoli agiscono Sali, Ghioldi e Gasparri. Mister Gaburro risponde con un 4-4-2 che prevede Virvilas in porta, davanti a lui ci sono Spaltro, Tomas, Ntube e Biondini, in mezzo al campo Gasperi è affiancato da Tomaselli, mentre sulle fasce corrono Bianchetti e Camarlinghi. In avanti Quaggio è a sostegno di Cardella. Il direttore di gara è il signor Antonio Spera di Barletta ed è assistito da Matteo Cappelletti da Lodi e da Lorenzo Toselli di Castelfranco Veneto.

Primo tempo

La prima occasione della partita è in favore del Desenzano con Spaltro che si inserisce con i tempi giusti e viene perfettamente servito da Cardella e calcia in diagonale con il destro e non centra di poco la porta. All’11’ la Varesina ci prova con Ghioldi che calcia dalla distanza, ma il pallone è facile preda di Virvilas. Al 14’ Camarlinghi è protagonista di una bellissima azione personale sulla fascia sinistra e una volta giunto in area, dalla linea di fondo mette un pallone basso e teso per Cardella che a porta vuota non deve fare altro che insaccare il gol dell’1-0 per il Desenzano. Alla mezz’ora ci prova Gianola per le Fenici, ma la sua conclusione al volo respinta da un difensore ospite. Il Desenzano risponde in contropiede con Quaggio che una volta arrivato al limite dell’area lascia partire un tiro bloccato in due tempi da Macchi. La Varesina prova in tutti i modi a creare problemi alla retroguardia del Desenzano, ma i numerosi tentativi di cross vengono respinti sistematicamente. Al 45’ senza recupero si chiude la prima frazione con il Desenzano in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Dopo appena due minuti il Desenzano va a un passo dal raddoppio: Camarlinghi semina ancora il panico sulla sinistra e mette in mezzo un pallone rasoterra che attraversa pericolosamente l’area piccola e si perde sul fondo. All’11’ ancora il 7 ospite si rende pericoloso, entra in area, ma i difensori della Varesina riescono a disturbarlo e il suo tiro è fuori misura. Poco dopo il quarto d’ora la Varesina ha una grande occasione, Sali riceve al limite e dalla lunetta calcia col sinistro e il pallone esce di pochissimo alla sinistra del portiere ospite. Al 23’ arriva il pareggio della Varesina con un gran gol dalla distanza realizzato da Samuele Rosa, entrato in campo da appena un minuto. Al 26’ occasione per la squadra di mister Marco Gaburro con un tiro pericoloso di Spaltro uscito di pochi centimetri alla sinistra di Macchi. Al 34’ la squadra di casa passa in vantaggio con il gol di Marco Bertoli, che ribadisce in rete un pallone dopo una traversa su colpo di testa di Gianola. La Varesina riesce a resistere e gestisce il risultato fino al termine dei 4 minuti di recupero, quando l’arbitro ha fischiato tre volte e decreta la vittoria della Varesina sul Desenzano per 2-1.

Il direttore generale Massimiliano Di caro è intervenuto in coda alla partita e ha commentato così la vittoria di oggi: “La vittoria di oggi oltre all’aspetto psicologico è importante anche per la classifica, perché sapevamo che oggi era una giornata con tanti scontri diretti. E quindi sono tre punti molto pesanti, perché non vincevamo da tanto ed è sicuramente un’iniezione di fiducia per il gruppo e per l’ambiente. Perché quest’ultimo, come ho detto mercoledì, si deve compattare e negli ultimi giorni ho visto questo e sono molto contento. Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita tosta con l’atteggiamento che come società vorremmo sempre vedere. Quindi, secondo me, abbiamo fatto un passo in avanti dal punto di vista dell’attenzione e della concentrazione. La squadra è forte perché l’ha sempre dimostrato e quindi deve continuare così fino alla fine del campionato”.