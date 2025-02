LAE srl, 50 anni di innovazione: “Industria 5.0 e sostenibilità, le nostre sfide per il futuro”

Ha appena compiuto 50 anni. Una bella età per un’azienda metalmeccanica chiamata ad affrontare due sfide epocali per la manifattura italiana: Industria 5.0 e il green deal europeo. Con sede a Besozzo, in provincia di Varese, la Lae srl, acronimo che sta per “Lavorazione accessori elettrodomestici“, dà lavoro a 130 persone ed è tra le aziende leader nella produzione di griglie metalliche, con oltre 1300 articoli. Fa parte del gruppo multinazionale tedesco Ebm-papst, colosso da 14mila addetti e due miliardi e mezzo di fatturato, principale produttore a livello mondiale di ventilatori e motori per applicazioni industriali.

Da circa due anni l’amministratore delegato di Lae srl è Dino di Lucrezia. Nato in Svizzera, ma di origini italiane, con una solida esperienza di manager e consulente nell’industria europea.

Di Lucrezia dice: «Il mio cuore batte sempre per l’Italia. La sfida più grande è il cambio di mentalità». Un pensiero alla Marchionne, di cui è grande estimatore.





Dottor di Lucrezia, avete appena compiuto 50 anni. Volgendo lo sguardo al passato, quali sono stati i momenti più difficili e le scelte più significative per il successo dell’azienda?

«Guardando indietro, i primi anni sono stati i più impegnativi. Pizzato ha creato un’azienda dal nulla, farla crescere e farla conoscere è stata una sfida costante. Ricordo ancora il primo giorno in cui sono arrivato in azienda. Ero entusiasta all’idea di poter dare il mio contributo a un progetto così interessante. Da allora, sono passati due anni e mezzo, e sono sempre più convinto che le nostre griglie possano fare la differenza. Ogni giorno cerchiamo di trovare nuovi modi per rendere i nostri prodotti ancora più speciali e cercare soluzioni a problemi apparentemente insormontabili. Ma è proprio grazie a queste difficoltà che abbiamo imparato a essere resilienti e a trovare sempre nuove strade. Una delle scelte più significative è stata quella di investire fin da subito nella qualità dei materiali e nella ricerca e sviluppo. Crediamo fermamente che un prodotto di alta qualità sia la chiave per conquistare la fiducia dei clienti e per durare nel tempo».

Attualmente quali sono i vostri mercati di riferimento? Sono cambiati nel tempo?

«Inizialmente ci si concentrava principalmente sul mercato locale. Con il passare degli anni, abbiamo ampliato i nostri orizzonti, esportando i nostri prodotti in tutta Europa e sui mercati mondiali. Attualmente, il nostro mercato di riferimento è molto ampio e comprende sia privati che aziende. I nostri clienti ci chiedono sempre più spesso soluzioni rapide e flessibili. Per questo motivo, stiamo ottimizzando i nostri processi produttivi per garantire consegne rapide e personalizzate, senza rinunciare all’eccellenza qualitativa».

Come integrate le richieste specifiche dei clienti nel processo di progettazione e produzione delle griglie?

«Ogni progetto è unico per noi. Ascoltiamo attentamente le esigenze dei nostri clienti per creare griglie su misura. Le nostre griglie industriali sono progettate per durare nel tempo e resistere a condizioni ambientali anche molto impegnative. Che tu abbia bisogno di griglie per la ventilazione di grandi impianti o per piccole officine, possiamo garantire prodotti di alta qualità, realizzati su misura per le tue esigenze. La sicurezza e l’efficienza sono fondamentali in ambito industriale. La personalizzazione è la nostra forza».

Che cosa pensa di industria 5.0 e quali impatti avrà l’intelligenza artificiale sul vostro processo produttivo? Quali innovazioni ritenete necessarie per restare competitivi?

«Industria 5.0 rappresenta una grande opportunità non solo per il nostro settore. L’intelligenza artificiale permette di ottimizzare i processi produttivi, di ridurre gli scarti e di creare prodotti sempre più personalizzati. Vogliamo investire in tecnologie innovative come la robotica collaborativa. Siamo convinti che l’innovazione sia fondamentale per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione».

Come bilanciate le esigenze produttive con l’impatto ambientale delle vostre attività?

«La sostenibilità è un valore fondamentale per la nostra azienda e il nostro gruppo. Cerchiamo di ridurre al minimo l’impatto ambientale delle nostre attività, utilizzando materiali riciclati e a basso impatto. Inoltre, vogliamo implementare un sistema di gestione dei rifiuti e investire in energie rinnovabili. Crediamo che sia possibile conciliare crescita economica e rispetto per l’ambiente».

Quale generazione è presente in azienda e qual è la vostra visione sul futuro della leadership aziendale?

«In azienda lavorano diverse generazioni, ognuna con le proprie competenze e prospettive. Questa diversità è una grande ricchezza. La nuova generazione ci porta un vento di freschezza e ci aiuta a guardare al futuro con ottimismo. La nostra visione è quella di costruire un’azienda solida e duratura, in cui le giovani generazioni possano esprimere il loro potenziale e contribuire alla crescita comune».

Quali sono i principali ostacoli che prevedete di affrontare nei prossimi anni?

«È la crescente competizione a livello globale. Per questo motivo, vogliamo e dobbiamo continuare ad investire e a rafforzare il nostro brand e a creare prodotti sempre più innovativi. Un altro aspetto importante sarà la gestione delle risorse umane, in un contesto in cui la ricerca di talenti qualificati è sempre più difficile».