NOTIZIARIO UISP del 12 febbraio 2025

VARESE – Palloni per tutti, esperimento fallito

.

Il senso civico non mette a segno alcun punto. Sono durati solo 7 giorni i cinque palloni lasciati a disposizione di tutti nel campetto di basket di Casbeno. I palloni sono spariti nel pomeriggio di domenica, insieme alla retina che li conteneva. «Che vergogna» è il commento di Renato Vagaggini, commissioner del campionato di basket Uisp, che aveva provato per la seconda volta a liberare i palloni nel campetto, nella speranza di favorire l’amicizia e il gioco. Non è andata bene: anche questa volta, come la precedente, c’è stato chi ha anteposto l’egoismo agli interessi comuni.

E dire che all’estero non è così: ci sono cose riconosciute essere di tutti che si lasciano al proprio posto e che si rispettano proprio perché della collettività. Si vede che a Varese non siamo ancora pronti. Ma è proprio continuando ad insistere che si concorre a costituire una coscienza collettiva. «Sono rammaricato e deluso– dice Vagaggini -. Ma non mi arrendo. Riproverò ancora un’altra volta, e poi un’altra ancora, perché è solo dando fiducia che si costruisce giorno per giorno quel concetto di “sport per tutti” in cui crediamo molto tutti noi di Uisp. Si sono fatte già avanti squadre della Uisp pronte a mettere a disposizione i palloni, insieme ce la faremo».

SCI ALPINO –

Lo sci club di Sant’Antonino Ticino affiliato Uisp, che da poco ha festeggiato i 43 anni, ha programmato numerose uscite per la stagione invernale che sta per concludersi. La prossima gita si svolgerà il 16 febbraio nello storico comprensorio di Chiesa Valmalenco dove 43 anni fa è iniziato tutto. Durante la gita si potrà sciare o rimanere in paese per una passeggiata degustando alcuni prodotti tipici nei locali del posto. A Chiesa Valmalenco, per pranzo, prenotando con lo Sci Club (che ha sede nella frazione di Lonate Pozzolo) in uno dei due ristoranti di fiducia, sarà possibile assaporare i famosi pizzoccheri e gli sciatt valtellinesi.

Domenica 23 febbraio si concluderanno i corsi di sci e snowboard a Sestriere, dove sarà possibile sciare o guardare la gara di Coppa del Mondo Femminile.

Anche il programma di marzo è ricco di incontri: il 2 marzo a Pila appuntamento per la storica gara “Trofeo amici della neve” arrivato alla nona edizione mentre nelle settimane successive è in programma un weekend sulla neve.

Per informazioni consultare la pagina Facebook SciClub SantAntonino, l’account Instagram @sciclubsantonino oppure scrivere a info@scsantonino.com.

CINOFILIA – Un successo la formazione curata da Uisp Varese e Regione Lombardia

Ami i cani? Fanne una professione. Uisp Varese, in concertazione con Regione Lombardia che ha finanziato il progetto, insieme a Ciac, asd affiliata Uisp Varese e sede formativa, ha recentemente concluso un ambizioso progetto di formazione cinofila, finanziato con l’obiettivo di formare nuovi operatori cinofili, al momento dell’iscrizione disoccupati o con basso Isee.

Positiva la risposta: il progetto ha visto la partecipazione di 12 studenti e 6 formatori, offrendo un’opportunità unica per migliorare le competenze e le conoscenze in questo campo.

Perché partecipare? Il progetto mirava a raggiungere diversi obiettivi chiave: formare figure qualificate nel settore, promuovere il benessere animale, favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei partecipanti, rafforzare la comunità, facilitando la creazione di reti sociali tra i partecipanti e favorendo l’inclusione e la collaborazione).

Durante il progetto, i partecipanti hanno avuto accesso a una serie di attività formative, che includevano lezioni teoriche e pratiche oltre che 50 ore di tirocinio sul campo. Un’esperienza unica per capire di più dei nostri amici a quattro zampe, ma anche del proprio carattere: per farsi capire dai cani, infatti, bisogna saper bene cosa si vuole comunicare, far passare messaggi chiari ed essere leader. L’investimento nella formazione e nel benessere animale, quindi non solo migliora la qualità della vita degli animali, ma arricchisce anche le persone e la società nel suo complesso.