Sala: “Vittoria dedicata a Raffaele, dobbiamo pensare subito al Lecco”

La Pro Patria vince superando in rimonta la Clodiense. Dalla sala stampa dello Stadio Speroni mister Massimo Sala e il difensore Pietro Reggiori, al primo goal tra i professionisti, commentano il risultato (3-1) sottolineando l’impatto della reazione dei tigrotti dopo lo svantaggio arrivato nel primo tempo. (servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

Le parole dei protagonisti:

SALA 1 – I ragazzi oggi hanno dato tutto, in personalità, atteggiamento. Siamo andati anche in svantaggio, per la prima volta siamo riusciti a raddrizzarla e a farlo anche bene. Dispiace aver subito goal nel primo tempo, così come mi dispiace anche il goal annullato per il fuorigioco (di Beretta, ndr.). Oggi una dedica speciale va sicuramente a Raffaele, ai suoi famigliari, ai suoi amici, ai giocatori stessi. Tutta la società è vicina ed ha sentito tanto quello che è successo solo poche settimane fa.

SALA 2 – Non voglio parlare dei singoli ma della reazione della squadra, di come siamo stati vivi dopo aver subito lo svantaggio. Questo fa veramente piacere, e sono contento per i ragazzi. Non voglio alzare però alzare troppo l’entusiasmo, perché stasera dobbiamo già pensare a Lecco.

SALA 3 – Migliorare nel gioco il prossimo step? Sì, ma oggi era importante vincere. A volte mi arrabbio perché vedo giocate che non sono nelle nostre corde. Succede perché magari siamo in difficoltà, e quindi vorrei più tranquillità da parte di tutti i giocatori. Una squadra per poter ambire a ogni obiettivo deve avere un gioco e una personalità nei singoli per affrontare le difficoltà. A mio avviso in certe situazioni siamo stati un po’ troppo precipitosi. Ed è quello che mi fa arrabbiare. Queste partite a livello emozionale sono davvero difficili, in una situazione del genere, poi, si fa fatica. Tutto è migliorare, se vogliamo ambire a un obiettivo dobbiamo sicuramente fare meglio.

REGGIORI 1 – Sapevamo tutti che quella di oggi sarebbe stata una partita molto importante, sia per la classifica sia per il momento che stiamo passando. Prima della partita c’è sempre tensione, però c’è anche una tensione positiva. L’importante penso sia l’atteggiamento sui primi palloni, sulle prime giocate: se vai più cattivo dell’avversario sicuramente fai bene. E quindi ero abbastanza sereno.

REGGIORI 2 – Finora quando prendevamo un goal ci sfaldavamo, non riuscivamo a ribaltarla. Invece oggi uniti e compatti sapevamo di dover portare a casa il risultato, sapevamo che questa partita doveva essere a tutti i costi nostra. E siamo riusciti a riprenderla.

REGGIORI 3 – Questo goal lo sognavo fin da piccolo. La Serie C è un campionato difficile a cui arrivare, fare un goal, soprattutto in questo momento, in cui avevamo bisogno assolutamente della vittoria è qualcosa che mi rende contentissimo, anche se il goal non è stato dei più belli.