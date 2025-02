La Pro Patria rimonta la Clodiense: i biancoblu ritrovano la vittoria dopo quattro mesi

La Pro Patria torna a esultare dopo più di 120 giorni dall’ultima vittoria.

Un girone interno o quasi (mancava una partita per fare cifra tonda) dagli ultimi 3 punti conquistati (era il 12 ottobre contro il Lecco), la squadra allenata oggi da Massimo Sala fa suo lo scontro diretto per la salvezza superando in rimonta per 3 a 1 la Union Clodiense e allungando di 6 il margine di distacco proprio dalla squadra di Chioggia, venuta a Busto Arsizio con l’obiettivo di agganciare i tigrotti nella disperata lotta per mantenere la categoria.

Passata in svantaggio al 36′ dopo una lacuna difensiva su calcio da fermo capitalizzata in area da Firenze, la Pro Patria anziché sprofondare come successo nelle ultime sette partite, trova la reazione e immediatamente, trova già al 40′ il pareggio con il rigore trasformato da Raffaele Alcibiade, che sempre dagli undici metri completerà poi la rimonta al 61′, sempre dal dischetto. Protagonista in entrambe le azioni che hanno portato al rigore la seconda punta Daniele Rocco, steso in area prima da Tavcar e poi da Vukusic e applauditissimo dai 900 tifosi dello Speroni al momento della sostituzione.

Ribaltato il punteggio, la Pro Patria non esita e mette subito la partita in cassaforte: a fissare il risultato sul definitivo 3-1 sarà Pietro Reggiori, abile a sfruttare un pallone vagante nell’area della Clodiense.

RIVIVI LA CRONACA TESTUALE DELLA PARTITA:

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO

PRO PATRIA-UNION CLODIENSE 3-1 (1-1)

Reti: 35′ Firenze (CLO), 40′ rig. Alcibiade (PPA), 16′ st rig. Alcibiade (PPA), 19′ st Reggiori (PPA)

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Reggiori, Alcibiade, Coccolo; Somma (1′ st Renault), Nicco, Mallamo (10′ Mehic), Piran; Rocco (29′ st Ferri), Pitou (41′ st Terrani); Toci (1′ st Beretta). A disposizione: Pratelli, Bongini, Bashi, Curatolo, Palazzi, Frattini, Miculi, Cavalli, Vaglica. Allenatore: Sala.

Union Clodiense (3-5-2): Gasparini; Vukusic (21′ st Kostadinov), Tavcar, Sinn; Lattanzio (1′ st Salvi), Manfredonia, Nelli (23′ Cester), Firenze (32′ st Scapin), Serena; Sinani, Zigoni (21′ st Martignago). A disposzione: Agosti, Pezzolato, Mora, Regonesi. Allenatore: Tedino.

Ammoniti: Pitou (PPA), Mehic (PPA), Vukusic (CLO), Tavcar (CLO), Manfredonia (CLO)

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

Collaboratori: Spagnolo di Reggio Emilia e Rosania di Finale Emilia

IV Ufficiale: Schmid di Rovereto