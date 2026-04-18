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La Pro Patria affronta l’Arzignano per vincere e sperare

Domenica 19 aprile (14.30) i tigrotti sono di scena allo "Speroni" per affrontare i grifoni di mister Di Donato per provare a rimanere aggrappati al sogno playout

Pro Patria - Lecco 1-4

Dopo la vittoria rocambolesca per 4-2 ottenuta sul campo della Dolomiti Bellunesi, la Pro Patria ora è attesa dalla sfida interna contro l’Arzignano Valchiampo. Il calcio d’inizio è previsto per le 14:30 di domenica 19 aprile. La gara sarà valida per la trentasettesima e penultima giornata del Girone A di Serie C.

La squadra di mister Francesco Bolzoni, con il successo di Feltre contro i già salvi ragazzi di mister Andrea Bonatti, è riuscita a rimandare la retrocessione diretta. I bustocchi, per protrarre il sogno playout anche all’ultima giornata contro il Renate, dovranno necessariamente vincere e al tempo stesso tenere un orecchio teso a quanto accadrà allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, dove sarà impegnata la Pergolettese che, con una vittoria contro i biancorossi (già promossi in Serie B), otterrebbe la salvezza diretta con un turno di anticipo senza dover aspettare i verdetti di Busto Arsizio e Verona. I tigrotti sarebbero retrocessi in caso di mancato successo contro l’Arzignano oppure in caso di non sconfitta degli uomini di mister Mario Tacchinardi.

Allo stadio “Carlo Speroni”, a far visita ai tigrotti sarà l’Arzignano Valchiampo, una formazione tutt’altro che appagata perché, dopo aver ottenuto la salvezza con diversi turni di anticipo, è ora in piena corsa per accaparrarsi un posto nei playoff. La squadra allenata da mister Daniele Di Donato ha totalizzato 47 punti in 36 giornate, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte.

La formazione gialloazzurra è a pari punti con l’Albinoleffe, anche se è indietro rispetto ai bergamaschi in virtù degli scontri diretti, che al momento premiano la squadra di mister Giovanni Lopez, attualmente in decima posizione (l’ultima utile per i playoff). Pertanto, i veneti dovranno cercare di fare più punti degli azzurri nelle ultime due giornate di campionato.

La compagine della provincia di Vicenza è una delle squadre più in forma del momento, poiché è imbattuta da cinque partite, con quattro vittorie e un pareggio. Particolare anche il rendimento in trasferta: i veneti arrivano da quattro vittorie esterne consecutive, con l’ultima sconfitta lontano da casa nello scontro diretto di Zanica contro l’Albinoleffe.

I grifoni hanno messo a segno 44 reti, risultando il settimo attacco del campionato, a pari merito con Triestina e Cittadella. Il miglior marcatore è Mattia Minesso con 9 gol, due in meno del bomber della Pro Patria, Ferdinando Mastroianni, salito a quota 11 reti dopo l’ultima marcatura, alle spalle di David Stuckler del Vicenza (quota 13).

Tra le rivelazioni della squadra ospite spicca Edoardo Bernardi, esterno sinistro autore di 5 gol e 8 assist, vice capocannoniere della squadra insieme a Lakti e miglior assist-man. A livello difensivo, gli oroazzurri hanno subito 46 reti, risultando la tredicesima difesa del Girone A.

Quello di domenica sarà l’ottavo confronto tra le due squadre: il bilancio è in perfetto equilibrio con 2 vittorie per parte e 3 pareggi. All’andata si impose l’Arzignano Valchiampo per 2-1, nella gara d’esordio di mister Bolzoni sulla panchina biancoblù: a segno Mattioli e il nazionale sammarinese Nanni per i giallocelesti, mentre per i tigrotti realizzò Ferdinando Mastroianni su calcio di rigore.

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Pubblicato il 18 Aprile 2026
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