Frontale sulla provinciale ad Arluno, un morto e un ferito grave
Le due auto si sono scontrate lungo la strada provinciale 34, nel tratto che collega Ossona ad Arluno e Vittuone
Incidente mortale nel primo pomeriggio di sabato 18 aprile ad Arluno, nell’Ovest Milanese. Poco dopo le 13.30, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 34, nel tratto che collega Ossona ad Arluno e Vittuone.
Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate, insieme ai Vigili del Fuoco di Corbetta, ai carabinieri, all’automedica, all’elisoccorso decollato da Como e ai volontari della Padana Soccorso.
Uno dei conducenti ha perso la vita a seguito dell’impatto, mentre l’altro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Milano dove è ricoverato in grave condizioni
La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.