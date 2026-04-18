Frontale sulla provinciale ad Arluno, un morto e un ferito grave

Incidente mortale nel primo pomeriggio di sabato 18 aprile ad Arluno, nell’Ovest Milanese. Poco dopo le 13.30, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 34, nel tratto che collega Ossona ad Arluno e Vittuone.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate, insieme ai Vigili del Fuoco di Corbetta, ai carabinieri, all’automedica, all’elisoccorso decollato da Como e ai volontari della Padana Soccorso.

Uno dei conducenti ha perso la vita a seguito dell’impatto, mentre l’altro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Milano dove è ricoverato in grave condizioni

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.