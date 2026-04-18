Varese News

Archivio

Frontale sulla provinciale ad Arluno, un morto e un ferito grave

Le due auto si sono scontrate lungo la strada provinciale 34, nel tratto che collega Ossona ad Arluno e Vittuone

Generico 13 Apr 2026

Incidente mortale nel primo pomeriggio di sabato 18 aprile ad Arluno, nell’Ovest Milanese. Poco dopo le 13.30, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 34, nel tratto che collega Ossona ad Arluno e Vittuone.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate, insieme ai Vigili del Fuoco di Corbetta, ai carabinieri, all’automedica, all’elisoccorso decollato da Como e ai volontari della Padana Soccorso.

Uno dei conducenti ha perso la vita a seguito dell’impatto, mentre l’altro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Milano dove è ricoverato in grave condizioni

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

 

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Aprile 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.