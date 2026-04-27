Premi Legabasket: Moore, Assui e Kastritis nelle nomination

Ci sono anche tre uomini della Openjobmetis nelle nomination per i premi che la Legabasket (LBA Awards) assegna annualmente al termine della stagione regolare. Saranno poi anche i tifosi – oltre agli addetti ai lavori – a votare i migliori nelle diverse categorie tra cui è suddiviso il premio. Diciamo subito che Varese può essere in parte soddisfatta per le nomination, anche se i vari Nkamhoua, Alviti e Stewart avrebbero anche potuto essere inseriti in qualche candidatura.

DOPPIO TAZE’ – Il funambolico Tazé Moore è il più presente e concorre per due premi: quello del miglior difensore e quello per il giocatore più spettacolare. Nella prima categoria se la vedrà con i milanesi Bolmaro e Nebo, il bolognese Pajola e il trevigiano Weber. Per il premio “showman” invece i rivali di Moore sono i milanesi Brooks e Nebo, il bolognese Edwards e il triestino Ramsey.

BIG ELI TRA I GIOVANI – Tocca invece a Elisee Assui rappresentare la Pallacanestro Varese nella categoria “Best Under 22”: l’ala della Openjobmetis è inserita in una “cinquina” che comprende il trentino Hassan, il bolognese Niang, il cremonese Ndiaye e il trevigiano Torresan.

SFIDA GRECA IN PANCHINA – Infine, un po’ a sorpresa, c’è Ioannis Kastritis nelle nomination per l’allenatore dell’anno vinto in passato da Dodo Rusconi, Charlie Recalcati, Frank Vitucci e Attilio Caja. Il tecnico dell’OJM sfiderà tra gli altri il connazionale Dimitris Priftis che guida Reggio Emilia; gli altri candidati sono Pierluigi Brotto (Cremona), Matteo Cotelli (Brescia) e Mario Fioretti (Tortona). Il trofeo in questo caso è intitolato a Sandro Gamba.

CHI SARÀ L’MVP? – Il premio più ambito è però chiaramente quello del miglior giocatore, il cosiddetto MVP intitolato al leggendario Dino Meneghin. In questo caso i cinque in lizza sono Miro Bilan e Amedeo Della Valle (Germani Brescia), Armoni Brooks (EA7 Emporio Armani Milano), Jahmi’us Ramsey (Pallacanestro Trieste) e Christian Vital (Bertram Derthona Tortona)

GLI ALTRI TROFEI – Oltre a quelli citati gli LBA Awards comprendono altre categorie. Eccole.

Miglior Italiano (BestITA): M. Alibegovic (Udine); Bortolani (Cantù); Casarin (Cremona); Della Valle (Brescia); S. Niang (Bologna).

Sesto Uomo: Burnell (Brescia); Green (Cantù); Hubb (Tortona); Morgan (Bologna); Thor (Reggio Emilia).

Più Migliorato (MIP): Bortolani (Cantù); Burnell (Brescia); Casarin (Cremona); Veronesi (Cremona);

Wiltjer (Venezia).

Oltre a questi, ci sono altri premi dove non è prevista la votazione del pubblico: quelli di miglior arbitro, miglior dirigente (in generale) e miglior dirigente sul lato sportivo.

COME SI VOTA – Da lunedì 27 aprile alle 23.59 di domenica 10 maggio, voteranno tutti i giocatori, il capo allenatore e un dirigente dei club di LBA, un panel di media e community e tutti i fan. I tifosi potranno esprimere le proprie votazioni su sito e app della MyLBA, registrandosi a QUESTO LINK.