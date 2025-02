Sono tornati i truffatori dell’asfalto ma a Busto Arsizio si trovano di fronte la Polizia Locale

È tornata a colpire in provincia di Varese la banda di truffatori di origine irlandese specializzata nella truffa dell’asfalto. Entrambi gli autori, all’opera nella zona industriale, sono stati denunciati dalla Polizia Locale di Busto Arsizio intervenuta per tempo.

È stata una mattinata movimentata per il Comando di via Molino dove alle 10.30 circa è giunta presso la sala operativa una chiamata per un tentativo di truffa “dell’asfalto”. Immediato l’intervento degli agenti bustocchi che dopo essere giunti sul posto della segnalazione bloccavano un’auto che si dava alla fuga al momento del loro arrivo.

A bordo due soggetti di nazionalità irlandese che avevano da poco chiesto una somma di denaro in cambio di una prestazione lavorativa di asfaltatura con del materiale riciclato e con tutta probabilità rubato.

Sventato nell’immediatezza dagli agenti in servizio in borghese il tentativo di truffa ai danni di una nota ditta della zona industriale ove i malintenzionati volevano trarne ingente profitto chiedendo denaro. Per loro, incensurati, subito è scattata la segnalazione e il deferimento all’autorità giudiziaria, al vaglio della procura.

In corso ulteriori indagini da parte del nucleo di Pronto Intervento del Comando di Polizia Locale, i cui operatori, oggi sono riusciti a stroncare in pieno l’attività criminosa della banda.