Squalifiche e dichiarazioni post partita: la coda lunga di Saluzzo-Varese

Dopo la sconfitta di Saluzzo e aver preso atto della nuova classifica (leggi qui), il Varese deve ripartire e provare a chiudere al meglio questo finale di stagione con ancora 10 gare da giocare fino alla fine per l’orgoglio. Domenica 23 febbraio (ore 14.30) al “Franco Ossola” arriverà l’Asti, altra squadra che nel girone di andata sconfisse i biancorossi (qui la gara di andata).

STRASCICHI DA SALUZZO

Ma la gara di Saluzzo non ha lasciato scorie solo a livello di risultati: in settimana sono arrivati i provvedimenti del giudice sportivo che ha fermato per una giornata capitan Vitofrancesco, espulso in occasione del rigore poi parato da Piras, e mister Floris, a sua volta allontanato dal campo dopo il diverbio con l’allenatore del Saluzzo Giuseppe Cacciatore. E proprio il tecnico dei granata si è difeso pubblicando un video sui propri profili social dopo che gli sono state comminate ben 5 giornate di squalifica. Sul comunicato del giudice sportivo si legge: “Per avere rivolto espressione offensive nei confronti del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava alla panchina avversaria rivolgendo gesti offensivi”. Cacciatore ha provato a discolparsi spiegando la sua versione dei fatti, vedremo se il tribunale sportivo crederà nella buona fede.

Ma le dichiarazioni postume alla gara non sono finite: alle parole del direttore generale Giovanni Rosati (qui l’articolo), ha fatto eco anche la risposta del direttore sportivo saluzzese Giorgio Pagliero, riportate da ideawebtv.it (leggi qui) “Ho letto con profondo rammarico le dichiarazioni del DG Rosati post-partita, in cui si accusa la nostra società e i nostri tesserati di non essere uomini, di non essere umani e di mancanza di valori. Ritengo queste affermazioni eccessive e ingiuste. Ho già espresso personalmente il mio pensiero all’interessato, ribadendo con pacatezza ed educazione il mio dissenso assoluto. Il direttore ha tutto il diritto di commentare gli episodi sportivi della gara, ma non accetto alcun riferimento alla dignità e ai valori dei nostri giocatori. Entrando nel merito del gol contestato, le immagini mostrano chiaramente che l’attaccante del Città di Varese era a terra fuori dal campo, si è rialzato per rientrare in gioco e solo successivamente è caduto nuovamente. Inoltre, nel prosieguo dell’azione, il Città di Varese ha avuto il possesso della palla senza interrompere il gioco. Se vogliamo parlare di episodi sportivi, ognuno avrà la propria visione. Ma quando si usano espressioni come ‘non essere umani’ o ‘non avere valori’, la condanna a queste parole è netta e assoluta“.

Preso atto di tutte le dichiarazioni, ora la speranza è che il Varese riesca a voltare pagina, dimenticando quella che è stata una brutta domenica e che non si faccia condizionare per le prossime partite.

SITUAZIONE ALLE BUSTECCHE

Intanto i biancorossi hanno ripreso regolarmente gli allenamenti al centro sportivo delle Bustecche. Sta rientrando in gruppo gradualmente Paolo De Angelis, che potrebbe già essere a disposizione contro l’Asti, così come Stefano Banfi dopo il brutto colpo subito a Saluzzo che lo ha costretto una notte in osservazione ospedaliera. L’attaccante sta meglio, si allena con il gruppo e non dovrebbe avere altri problemi per la prossima gara. Gruppo quasi al completo quindi per Asti, con i soli Niccolò Stampi e Giuseppe Mazzola ai box mentre Stefano Molinari ha ripreso a correre dopo l’appendicite.