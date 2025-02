Un vigile del fuoco all’ospedale per aver inalato i fumi nell’incendio di Duno

Ha respirato i fumi dell’incendio di un appartamento avvenuto giovedì mattina a Duno ed è finito al pronto soccorso per una difficoltà respiratorio accusata in seguito al servizio.

È il bilancio, in termini sanitari, dell’intervento di soccorso per domare le fiamme nel rogo che ha divorato una casa nel paesino della Valcuvia: sirene che hanno messo in allarme diversi residenti che sui social si chiedevano cosa stesse accadendo.

Sul posto si sono precipitati diversi mezzi di soccorso: una partenza dei vigili del fuoco da Ispra e un mezzo modulare da Varese. E proprio uno dei vigili del fuoco di queste unità è rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento: l’uomo è stato soccorso da un mezzo di Padana Emergenza (nella foto inviataci da un residente) che l’ha trasportato all’ospedale di Cittiglio col codice di massima urgenza. Le sue condizioni non sono gravi.

Grazie al tempestivo intervento le fiamme sono state rapidamente circoscritte evitando che potessero propagarsi all’intero stabile.