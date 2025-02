Fiamme a Duno: incendio limitato grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco

Alle ore 10.50 di oggi giovedì 6 febbraio, i Vigili del Fuoco di Luino e Ispra sono intervenuti nel comune di Duno per domare un incendio scoppiato all’interno di alcuni locali di un’abitazione.

La prontezza degli operatori, giunti sul posto con tempestività, ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse all’intero stabile.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti o intossicati durante l’intervento. Le operazioni dei Vigili del Fuoco hanno permesso di mettere in sicurezza l’edificio, scongiurando ulteriori danni. Sul posto anche le forze dell’ordine per le operazioni di messa in sicurezza dell’area.