Alla scoperta del vino: al via il corso Sommelier di 1° livello

Il mondo del vino è affascinante e complesso, ricco di storia, tradizioni e tecniche che trasformano l’uva in un’esperienza sensoriale unica.

Varese Corsi ha pensato per chi desidera approfondire le proprie conoscenze enologiche, sia per passione che per professione, al corso “Sommelier 1° livello: alla scoperta del vino”, in partenza da giovedì 6 marzo, dalle 19:00 alle 21:00.

A condurre il laboratorio sarà Carlone Mirian, esperta del settore che accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta del vino. Strutturato in sette incontri, il laboratorio si presenta come un percorso formativo completo che guiderà i partecipanti attraverso i principi fondamentali della degustazione, della produzione vinicola e degli abbinamenti con il cibo.

Il programma è pensato per un pubblico eterogeneo: dagli appassionati che vogliono migliorare la propria capacità di riconoscere aromi e sapori, ai professionisti della ristorazione che desiderano perfezionare le proprie competenze negli abbinamenti cibo-vino.

È importante sottolineare che il corso ha un carattere divulgativo e non prevede il rilascio di certificazioni o attestati professionali, rappresentando quindi un’occasione di crescita personale e culturale più che una qualifica lavorativa.

Per chi desidera immergersi nell’affascinante mondo dell’enologia e approfondire la cultura del vino, questo percorso rappresenta un’opportunità imperdibile.

