Cinquecento chilometri a piedi nella Lombardia che non ti aspetti

Trenta giorni di cammino lungo la Via delle sorelle da Brescia a Bergamo, la Via Francisca del Lucomagno da Lavena Ponte Tresa a Pavia, la via degli Abati da Milano a Lodi, il naviglio della Martesana, l’Adda, il Villoresi, l’Alto Milanese.

Oltre 500 km in mezzo alla bellezza della Lombardia alla scoperta di parchi, corsi d’acqua, città d’arte, abbazie, esperienze sociali, prodotti tipici e tanto altro. Un progetto di Coop Lombardia in collaborazione con VareseNews e Spiritual tour.

Lunedì 10 marzo una serata per raccontare la meraviglia di scoperte notevoli e presentare il programma degli eventi del 2025. Incontro con Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, Neven Adzaip, Spiritual tour ed Ettore Terribili, Coop Lombardia con le testimonianze di alcuni camminatori.