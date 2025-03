Con l’Auser di Gallarate si scopre la cucina regionale

Un’ulteriore iniziativa molto significativa della collaborazione instauratasi fra Auser Gallarate e Istituto G.Falcone di Gallarate: mercoledì 2 aprile inizierà il corso di cucina regionale nei locali dell’Istituto.

Nella prima lezione sarà protagonista la cucina lombarda con la preparazione di due piatti tipici: mondeghilli alla milanese e pizzoccheri della Valtellina.

Mercoledì 9 aprile entrerà in scena il Piemonte con la bagna cauda con verdure, le salse per il bollito e, per finire in dolcezza, il bonnet astigiano.

Dopo la pausa pasquale e le festività del 25 aprile e primo maggio, si riprenderà il 7 maggio con l’Emilia Romagna con la proposta di gnocco fritto e tortellini in brodo.

La conclusione sarà lasciata al Veneto, mercoledì 14 maggio, con due piatti forti come i bigoli al ragù d’anatra e il baccalà mantecato con polenta.

Tutte le lezioni inizieranno alle 17.00 e termineranno alle 19.00. Seguirà la consumazione dei piatti cucinati. A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricettario riassuntivo di ogni lezione svolta.

Il corso, preparato con la supervisione del Prof. Luca D’Agostini, Responsabile indirizzo di Enogastronomia e Servizi dell’Accoglienza per l’Istituto Falcone, sarà tenuto dal Prof. Ivan Gualandi.

L’evento si inserisce nel progetto “Per crescere con voi”, sul bando 8×1000 Chiesa Valdese 2024, progetto che ha come filo conduttore il tema dell’invecchiamento attivo.