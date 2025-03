Elisoccorso sulla Saronnese a Rescaldina per un incidente: soccorso un motociclista

Elisoccorso a Rescaldina per un incidente sulla Sp527 che ha coinvolto un’auto e una moto. L’impatto si è verificato intorno alle 19 sulla Saronnese ed è stato rilevato dai carabinieri della Stazione locale.

Sul posto a portare le prime cure ai feriti, una donna di 39 anni e un uomo di 49, l’automedica, l’ambulanza e per l’appunto l’elisoccorso, inviati sul posto dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Gravi le condizioni del motociclista: il 49enne, che era in sella a una moto di grossa cilindrata, è stato soccorso sul posto e poi portato in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano.

La viabilità ha subito rallentamenti anche per consentire le operazioni di soccorso e il lavoro relativo ai rilievi utili per ricostruire la dinamica dell’impatto.

(Foto di archivio)