Ferno celebra il Dantedì

Il 25 marzo in tutta Italia si celebra il Dantedì e Ferno c’è. Per l’occasione, infatti, e per tre giornate intere, la Sala Polivalente di via Roma 51 si trasformerà in una sala cinematografica dove verrà proiettato il film “Mirable Visione. Inferno” del direttore e ideatore Matteo Gagliardi in collaborazione con Starway Multimedia. Il documento sarà visibile nelle seguenti giornate: martedì 25 marzo 2025 alle ore 9:00 e alle 17:00, venerdì 28 marzo 2025 alle ore 9:00 e alle 17:00 e sabato 29 marzo 2025 alle ore 9:00 e alle 17:00.

Non servono inviti, non servono biglietti: la sala resterà aperta a tutte le persone interessate a prendere visione del film, libere di recarsi in via Roma 51, a propria comodità, negli orari e nelle date preferite. Si tratta di una proiezione che rappresenta un’importante occasione per riscoprire e approfondire un capitolo del nostro patrimonio culturale: l’eredità lasciataci da Dante Alighieri, figura chiave della letteratura italiana e mondiale, il “sommo poeta”, autore dell’immortale poema allegorico-didascalico la Divina Commedia.

Celebrare il Dantedì nella giornata del 25 marzo non è una scelta casuale, ma la data che, a detta di numerosi studiosi e cultori dell’opera, rappresenta l’inizio del viaggio del letterato fiorentino nel mondo dell’aldilà. Un viaggio che inizierà proprio dall’Inferno. “La nostra Ferno non ha voluto mancare all’appuntamento – spiega il Sindaco con delega alla Cultura Sarah Foti – augurandosi di poter avvicinare i cittadini, in particolar modo i più giovani, alla scoperta di un’importante parte del nostro patrimonio culturale, nonché della nostra stessa storia”.