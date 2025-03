In piazza a Viggiù per guardare l’eclissi solare

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di astronomia che non vogliono perdersi un piccolo momento storico. L’associazione astronomica M42 invita a trovarsi sabato 29 marzo in piazza Albinola a Viggiù per assistere insieme all’eclissi solare parziale attesa in mattinata.

Il ritrovo è alle ore 10:00, ma l’eclissi comincerà alla 11:21 esatte. Da questo momento in poi si potrà ammirare uno spicchio di sole oscurarsi grazie ai telescopi messi a disposizione dall’associazione e con l’aiuto di guide esperte.

Un’esperienza indimenticabile, ma che dipenderà chiaramente dalle condizioni atmosferiche. In caso di meteo avverso, è possibile contattare l’associazione astronomica M42 all’indirizzo info@assm42.it per chiedere conferma sull’evento.