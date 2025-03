Lorenzo Lischetti al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa di Serie D

(foto facebook Lega Nazionale dilettanti)

Il varesino Lorenzo Lischetti è pronto per vivere da protagonista il Torneo di Viareggio. L’attaccante classe 2006 del Gozzano, che vive in provincia di Varese ed è cresciuto nel settore giovanile della Varesina, è stato selezionato per la Rappresentativa di Serie D, selezionato dall’allenatore Giuliano Giannichedda.

La punta, che in questa stagione di Serie D è già arrivato in doppia cifra di gol segnati, ha convinto il selezionatore anche grazie alle prestazioni nelle amichevoli giocate in questi mesi dalla Rappresentativa. In particolare nell’ultimo test ha siglato una doppietta all’Atalanta Under 20, riuscendo così a staccare il biglietto per Viareggio. In Versilia prenderà parta a uno dei tornei giovanili più importanti al mondo, una vetrina da sfruttare a dovere.

La Rappresentativa inizierà il proprio percorso martedì 18 marzo contro la Ternana (ore 15 al campo sportivo di Badesse, in provincia di Siena). Gli impegni successivi saranno giovedì 20 marzo contro gli statunitensi del Uyss New York (a Lerici), e poi contro i senegalesi dell’Olympique Thiessois, sabato 22 marzo al Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” di Viareggio.

LA ROSA DELLA RAPPRESENTATIVA

Portieri: Nicola Torregiani (Teramo), Alessandro Conti (Campodarsego), Guido Mezzadri Majani (Corticella)

Difensori: Andrea Oprandi (Real Calepina), Riccardo Iacoponi (Trastevere), Luca Arrighi (Sangiovannese), Fallou Cham* (Scafatese), Salvatore Mattia Maggio (Nuova Igea Virtus), Milos Milicevic* (Casarano), Nicola Caccia (Virtus CiseranoBergamo), Christian Lupo (Martina)

Centrocampisti: Vittorio Chiabotto (Bra), Nicolò Milia (Saluzzo), Luca Lupano* (Sangiuliano City), Francesco Podrini (Forsempronese), Manuel Tonni (Terracina), Gabriele Manzoni (Imolese)

Attaccanti: Lorenzo Lischetti* (Gozzano), Federico D’Incoronato (Trastevere), Armando Pellino (Paganese), Mattia Valente* (Cassino), Matteo Toci (Zenith Prato), Nicola Pepa (Recanatese)

*classe 2006, gli altri sono 2007