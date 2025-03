“Qualcosa che per comodità chiameremo amore” è il titolo dell‘evento musicale e poetico che va ‘in scena’ sabato 15 marzo alla libreria Librando di corso Sempione 11 a Gallarate.

Una performance che si muove tra le parole di Alberto Fumagalli e la musica di Antonio Muro.

Due personalità del panorama teatrale e musicale italiano si uniscono nella creazione di un format di puro intrattenimento che riflette su uno dei temi più abusati del mondo: l’amore.

Disintegrando la retorica, i baci perugina e gli aforismi, Alberto Fumagalli e Antonio Muro ridisegnano l’importanza della parola Amore veicolandola in scritti crudi e musiche taglienti con l’utopico obiettivo di far breccia nel cuore di chi li ascolta, proprio come due Cupidi in cerca di riscatto.

Alle parole il drammaturgo-regista Alberto Fumagalli della Compagnia Les Moustaches, una tra

le più importanti realtà under 35 del panorama italiano, Premio Hystrio 2023. Alla chitarra e alla

canzone Antonio Muro, in arte Minollo, artista poliedrico che nella musica ritrova sempre se

stesso.

L’appuntamento è per sabato alle 18, durata 90 minuti.

Per prenotarsi: librando.libreria@gmail.com