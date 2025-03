Svelate le date di playoff e playout di Serie D

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato le date in cui si disputeranno le partite della post season della Serie D.

Per i playout ci sarà una sola domenica per evitare la retrocessione: scontri diretti domenica 11 maggio con orario indicato alle ore 16.

Doppio appuntamento invece per i playoff: domenica 11 maggio sono in programma le semifinali, mentre le finali andranno in scena la domenica successiva, 18 maggio. Anche in questo caso l’orario indicato è quello delle ore 16.