Pullman con 50 bambini tampona un tir sull’autostrada A4, cinque feriti

Un incidente stradale avvenuto intorno alle 10 sulla A4 in direzione Venezia all’uscita di Cormano ha coinvolto un bus con all’interno una scolaresca di una elementare di Ivrea con 53 bambini a bordo ed alcune insegnanti, diretto nel Bergamasco. Il bus, per cause in corso di accertamento da parte di Polstrada, ha tamponato un tir andando a finire sul guard-rail.

Il conducente di 43 anni ha avuto la peggio ed è stato trasportato in gravissime condizioni al Niguarda (codice rosso) con trauma al bacino e agli arti inferiori. Due insegnanti e due bambine di 8 anni sono stati ricoverati in codice giallo rispettivamente al Bassini di Sesto San Giovanni e al San Raffaele. Sul posto due mezzi del comando vigili del fuoco di Milano che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a consegnare nelle mani dei sanitari i feriti. L’autostrada è rimasta bloccata per circa un’ora. Illesi i componenti del resto della scolaresca.

Sul posto cinque ambulanze e quattro automediche coordinate da Soreu Metrolpolitana, oltre ai mezzi della Polstrada. Fonti sanitarie riportano di 5 feriti. I coinvolti illesi a bordo del pullman (42 bambini e 3 insegnanti), sono stati trasferiti su pullman per il rientro.

AUTOSTRADE FA SAPERE CHE



Sulla A4 Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, ci sono 5 km di coda in aumento, per un incidente avvenuto al km 130. Si tratta tamponamento tra un pullman e tre camion. Il traffico al momento defluisce su 2 corsie. Code per curiosi in direzione opposta, tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Ripercussioni sulla A8 Milano-Varese, con code tra Fiera Milano e l’innesto sulla A4 verwso Milano. In alternativa consigliamo a chi arriva da Milano, Varese e Como: in A8 uscire Fiera Milano seguire la A52 con rientro a Sesto San Giovanni. Per chi arriva da Torino direzione Venezia, si consiglia di seguire A50 Tangenziale ovest di Milano successivamente A51 Tangenziale est con rientro in A4. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici.