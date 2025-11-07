La politica per reagire al senso di rabbia e frustrazione. Due giovani ai microfoni di NOIse
Secondo episodio del podcast di e con Arianna Bonazzi disponibile dalle 20 in anteprima su www.radiomateria.it. Ospiti Tommaso Zambelli e Beatrice Sella di Unione Giovani di Sinistra
Nel secondo episodio di “Noise”, il programma radiofonico condotto da Arianna Bonazzi su Radio Materia, spazio ai giovani e al loro impegno politico. Ospiti della puntata in anteprima venerdì alle 20 su www.radiomateria.it
sono Tommaso Zambelli e Beatrice Sella, entrambi attivi nell’Unione Giovani di Sinistra (UGS). L’episodio sarà riascoltabile sulla web radio sabato alle 17 e in podcast dalla sera di venerdì.
“La politica come risposta alla frustrazione”
Zambelli e Sella raccontano il proprio percorso personale, segnato dalla volontà di reagire a un senso diffuso di rabbia e disillusione verso le istituzioni. «Per noi la politica è un modo di prenderci cura di ciò che ci circonda» – spiegano – «non un fine ma uno strumento collettivo per affrontare problemi che ci riguardano tutti».
Tra i temi affrontati, la difficoltà per i giovani di trovare spazi reali di confronto, la crescente precarietà lavorativa e l’urgenza di recuperare una cultura politica più consapevole.
Un evento per confrontarsi
Nella seconda parte della puntata, Zambelli e Sella annunciano un evento pubblico organizzato per il 15 novembre al centro sociale Lambretta: in programma la proiezione di un documentario, un dibattito e musica. Un momento pensato per coinvolgere altri giovani e condividere esperienze, idee e proposte.
«Serve trasparenza, serve confronto, ma soprattutto serve un cambiamento che non sia individuale» – sottolineano – «e che parta dalla consapevolezza di far parte di una comunità».
ASCOLTA LA PRIMA PUNTATA CON L’INTERVISTA A RAFFAELE MATTEI
