La politica per reagire al senso di rabbia e frustrazione. Due giovani ai microfoni di NOIse

Secondo episodio del podcast di e con Arianna Bonazzi disponibile dalle 20 in anteprima su www.radiomateria.it. Ospiti Tommaso Zambelli e Beatrice Sella di Unione Giovani di Sinistra

Nel secondo episodio di “Noise”, il programma radiofonico condotto da Arianna Bonazzi su Radio Materia, spazio ai giovani e al loro impegno politico. Ospiti della puntata in anteprima venerdì alle 20 su www.radiomateria.it
sono Tommaso Zambelli e Beatrice Sella, entrambi attivi nell’Unione Giovani di Sinistra (UGS). L’episodio sarà riascoltabile sulla web radio sabato alle 17 e in podcast dalla sera di venerdì.

“La politica come risposta alla frustrazione”

Zambelli e Sella raccontano il proprio percorso personale, segnato dalla volontà di reagire a un senso diffuso di rabbia e disillusione verso le istituzioni. «Per noi la politica è un modo di prenderci cura di ciò che ci circonda» – spiegano – «non un fine ma uno strumento collettivo per affrontare problemi che ci riguardano tutti».

Tra i temi affrontati, la difficoltà per i giovani di trovare spazi reali di confronto, la crescente precarietà lavorativa e l’urgenza di recuperare una cultura politica più consapevole.

Un evento per confrontarsi

Nella seconda parte della puntata, Zambelli e Sella annunciano un evento pubblico organizzato per il 15 novembre al centro sociale Lambretta: in programma la proiezione di un documentario, un dibattito e musica. Un momento pensato per coinvolgere altri giovani e condividere esperienze, idee e proposte.

«Serve trasparenza, serve confronto, ma soprattutto serve un cambiamento che non sia individuale» – sottolineano – «e che parta dalla consapevolezza di far parte di una comunità».

Pubblicato il 07 Novembre 2025
