Trofeo Binda: Balsamo e Longo Borghini sfidano il plotone straniero

Italiana o straniera? Giovane o più esperta? Il 26° Trofeo Binda che si disputa domenica 16 marzo con partenza da Luino e arrivo a Cittiglio è aperto a numerose soluzioni ma gira intorno a un punto fermo: la vincitrice in via Valcuvia sarà senza dubbio un’atleta di primissimo piano. Lo dice l’albo d’oro della gara organizzata dalla Cycling Sport Promotion, lo ribadisce un tracciato che – per la categoria Elite femminile – è in grado di fare selezione e lasciare le carte vincenti alle migliori del lotto.

Ecco quindi i nomi e le squadre delle principali favorite, così come le ha indicate Flaviano Ossola, varesino e curatore del sito “Pedale rosa“, grande esperto di ciclismo femminile. Ossola ha condiviso i suoi giudizi con l’organizzazione della corsa: ecco quali sono le sue favorite.

– Elisa BALSAMO (ITA – Lidl Trek): ex campionessa del mondo su strada, si è aggiudicata le edizioni 2022 e 2024 del “Trofeo Alfredo Binda” (nella foto in alto). In questa stagione ha vinto la terza e la quarta tappa della “Settimana Valenciana”, classificandosi quarta nella graduatoria generale e vincendo la classifica a punti.

– Elizabeth DEIGNANT (GBR – Lidl Trek): già campionessa del mondo nella stagione agonistica 2015 e vincitrice di “Giro delle Fiandre 2016”, della “Strade Bianche 2016” e della “Liegi-Bastogne-Liegi 2020”, ha primeggiato al Trofeo Alfredo Binda” nel 2015 e nel 2016.

– Elisa LONGO BORGHINI (ITA – Uae Team Adq): campionessa italiana in carica su strada, ha vinto il “Trofeo Alfredo Binda” nelle stagioni 2013 e 2021. In questo primo scorcio di stagione ha vinto la terza tappa e la classifica generale finale dell’UAE Tour Women, breve gara a tappe valevole come prova dell’UCI Women’s World Tour.

– Karlijn SWINKELS (OLA – Uae Team Adq): 26enne, in questa stagione ha sfiorato il successo alla “Cadel Evans Great Ocean Road Race”, ha colto la quinta piazza all’UAE Tour Women” ed ha vinto il “Trofeo Oro in Euro”, disputato domenica 9 marzo sulle strade toscane di Montignoso (MS).

– Demi VOLLERING (OLA – Fdj-Suez): ventottenne atleta olandese già vincitrice di un “Tour de France”, di una “Vuelta Espana” e di due “Liegi-Bastogne-Liegi”. In questa stagione ha primeggiato in una tappa e nella classifica generale finale della “Settimana Valenciana” e ha vinto in perfetta solitudine, per la seconda volta in carriera, la “Strade Bianche”.

– Anna VAN DER BRGGEN (OLA – Team Sd Worx-Protime): rientrata alle competizioni dopo tre anni di stop, ha già dimostrato un ottimo colpo di pedale: terza alla “Settimana Valenciana”, settima alla “Fenix Omloop Van Het Hageland” e seconda alla “Strade Bianche”. La fuoriclasse olandese è già stata campionessa olimpica, campionessa del mondo (due volte), vincitrice di quattro edizioni del “Giro d’Italia” (2015, 2017, 2020, 2021), di sette edizioni della “Freccia Vallone” e di due edizioni della “Liegi-Bastogne-Liegi”.

– Cecilie LUDWIG UTTRUP (DAN- Canyon // Sram Zondacrypto): la 29enne, dominatrice di due edizioni del “Giro dell’Emilia”, è già salita sul podio al “Trofeo Alfredo Binda” nelle stagioni 2019 e 2021.

Il trionfo di Vos nel 2012

– Marianne VOS (OLA – Team Visma | Lease a Bike): fuoriclasse assoluta delle due ruote, pluricampionessa del mondo su pista, strada e nel ciclocross, detiene il record di successi anche al “Trofeo Alfredo Binda”, avendo vinto le edizioni 2009, 2010, 2012 e 2019.

– Pauline FERRAND PREVOT (FRA – Team Visma | Lease a Bike): la 33enne transalpina, iridata in tutte le discipline e campionessa olimpica in carica nella MTB, è già salita sul podio nell’edizione 2015 del “Trofeo Alfredo Binda”. In questa prima parte di stagione ha colto la terza piazza alla “Strade Bianche”.

– Puck PIETERSE (OLA – Fenix-Deceuninck): autentica fuoriclasse del fuoristrada, la 22enne olandese è salita sul podio del “Trofeo Alfredo Binda” nella passata edizione. In questo primo scorcio di stagione ha sfiorato il successo al “Trofeo Oro in Euro”, ha colto la settima piazza alla “Strade Bianche” e due quarti posti alla “Fenix Omloop” e alla “Omloop Nieuwsblad”.

– Pfeiffer GEORGI (GBR – Team Picnic Postnl): campionessa nazionale britannica in carica, ha vinto l’edizione 2018 del “Piccolo Trofeo Alfredo Binda” e si è classificata in “top five” al “Trofeo Alfredo Binda 2024”.