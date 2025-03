Ultimo appuntamento a Varese con Burattini in Città 2025

Domenica 16 marzo al Miv di Varese ci saranno gli ultimi eventi della rassegna Burattini in città 2025 con due rappresentazioni alle 9.45 e 11.30, de “Meneghino nel Regno dei Sempreallegri”, a cura de La Compagnia Burattini Aldrighi, Milano.

Il terribile Conte Trombetta ha preso il potere sul regno di Sempreallegri assistito dal gigante Crocchiasodo e per diventare Re vuole sposare la Principessa Diamantina e cosi’ trasformare il Regno da SempreAllegri in SempreTristi, ma non temete, Meneghino e Lindoro riusciranno a sistemare ogni cosa ea riportare Sempreallegri in allegria. Una fiaba, dove intrighi, spettri e tante bastonate divertiranno gli spettatori di ogni età.

Direzione Artistica: Chicco Colombo.