Una Biblioteca per Giulia in tanti eventi alla libreria Potere ai bambini

Letture ad alta voce con i papà, laboratori creativi e di teatro: quattro eventi per tutte le età dal 15 al 30 marzo rilanciano il progetto della Fondazione Giulia Cecchettin

Educare le generazioni future al rispetto, all’uguaglianza e alla consapevolezza, partendo dai libri come importanti strumenti di cambiamento. Questa l’idea che anima Una Biblioteca per Giulia, il progetto promosso dalla rete nazionale di librerie per ragazzi e ragazze Cleio e Fondazione Giulia Cecchettin e cui aderisce attivamente la libreria Potere ai bambini di Varese con una serie di eventi che accompagnano, fino al 30 marzo, le libere donazioni di chi vorrà contribuire all’iniziativa.

LE DONAZIONI

Per tutto il mese di marzo chiunque può presentarsi in libreria e scegliere di donare alla Fondazione Giulia Cecchettin libri per bambini e bambine, ragazze e ragazze, sui temi sui temi della gentilezza, della cura, del rispetto verso l’altro e della violenza di genere. Libri selezionati appositamente dalla prestigiosa Rivista Andrsen e di cui la Fondazione potrà usufruire nell’organizzazione dei propri eventi e attività nelle scuole.

Anche associazioni, aziende, enti o persino scuole possono partecipare con una donazione, eventualmente prouovendo una raccolta a questo scopo.

GLI EVENTI

Nelle prossime tre settimane la libreria Potere ai bambini promuove e ospita un ciclo di eventi a tema per tutte le età e che si avvalgono della collaborazione di professioniste straordinarie che hanno aderito all’iniziativa.

Tutti gli eventi sono gratuiti – o con un piccolo rimborso spese – ma a numero chiuso. Per cui è necessario prestare impegno e attenzione alla prenotazione.

Sabato 15 marzo – ore 19.30

CHIAMAMI CON IL MIO NOME

Libreria Potere ai bambini

La discriminazione di genere avviene in molte forme, a partire dalla scelta delle parole usate per definire, appellare, descrivere le persone.

A volte senza rendersene conto, per abitudine o cultura, si usano parole che possono ferire.

“Insieme alla scrittrice, drammaturga e regista Valentina Maselli proveremo a scandagliare queste parole, a suggerirne di più gentili e a ricordarci che tutti abbiamo un nome e, a volte, basta quello”, scrivono le libraie.

Attraverso esercizi teatrali e alla creazione di un coro generativo e disobbediente, i partecipanti metteranno in fila tutti gli stereotipi più subdoli che riguardano la vita di ciascuno per fargli perdere forza., insieme.

Attività gratuita – consigliata dai 14 anni in su

Prenotazioni a QUESTO LINK.

Lunedì 17 marzo – ore 20.30

IO MI VEDO

Spazio Serra Creativa

Attraverso l’uso di stimoli narrativi e di materiali artistico-espressivi, un percorso di ri-scoperta di tutte le sfumature del proprio mondo interiore. “Un cammino in cui il traguardo sei tu”, scrivono le libraie.

L’incontro, a cura dell’arteterapeuta Elena Gasparetti, è rivolto agli adulti e si terrà presso lo spazio “Serra creativa” via Monte Resegone 11 (Varese):

Costo di partecipazione 10 euro.

Per Iscrizioni scrivere a elenagaspa@libero.it oppure 347 4445545.

Sabato 22 marzo – ore 15.00

COME UNA CAREZZA

Libreria Potere ai bambini

La lettura ad alta voce è un momento di intimità e di crescita fondamentale nella vita di relazione tra bambini e adulti. Come tutti gli aspetti della cura, però, è spesso demandata a figure femminili (la mamma, la maestra, la nonna…).

“Il futuro che ci aspettiamo non può prescindere da una maggiore condivisone del lavoro di cura tra i genitori e tra tutti gli adulti che fanno parte della comunità educante – scrivono le libraie – Ognuno di noi può far parte di questo importante processo di cambiamento, anche con piccoli ma significativi gesti”.

La lettura corale che si svolgerà in libreria ha come data simbolica la settimana in cui si festeggiano i papà. E saranno proprio loro, con l’aiuto delle libraie, a regalare a tutti noi “carezze” sotto forma di letture.

La partecipazione è indicata ai bambini e alle bambine di ogni età accompagnati da un adulto o un’adulta.

L’evento è GRAUITO ma i posti sono limitati, pertanto è richiesto il massimo impegno alla partecipazione una volta che si è prenotato il posto a QUESTO LINK.

Giovedì 27 marzo – ore 20.00

NINFEA

Libreria Potere ai bambini

La ninfea è simbolo di rinascita consapevole, capace di emergere dal fango e sbocciare in un fiore di purezza incontaminata. Grazie alla disposizione dei suoi petali a forma di spirale, ogni giorno riemerge dall’acqua intatto. Un processo che simboleggia la capacità di trasformare le avversità in nuove potenzialità.

Una visualizzazione guidata ci aprirà alla consapevolezza del messaggio che racchiude la struttura della ninfea, cui dare forma e materia attraverso un breve laboratorio creativo.

La ricercatrice e architetto co-fondatrice di Biu Lab, Claudia Raisi, guiderà il piccolo gruppo lungo questa esperienza, intima e raccolta.

L’evento è dedicato agli adulti ed è GRATUITO, con posti limitati, pertanto è richiesto il massimo impegno alla partecipazione una volta che si è prenotato il posto a QUESTO LINK.