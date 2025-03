Vigili del fuoco in azione a Laveno Mombello per un’auto in fiamme

Paura a Laveno Mombello per un’auto in fiamme in via XXV Aprile nel pomeriggio di sabato. Erano circa le 15 quando una chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa dei vigili del fuoco di via Legnani a Varese e indicava l’incendio in corso.

Galleria fotografica Auto in fiamme a Laveno Mombello, l’intervento dei vigili del fuoco 4 di 5

L’auto è stata avvolta dalle fiamme che ne hanno divorato velocemente gli interni: un fatto che non è passato inosservato per le tante persone che hanno assistito alla scena.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra che hanno avuto rapidamente la meglio sulle fiamme.

(foto inviata dalla lettrice di Varesenews Marinella)