Bocce – Il marchio Barilani si impone anche a Monvalle

Affermare con convinzione che Barilani, ancora lui, trionfa nella competizione di coppia di Monvalle è sicuramente riduttivo nei confronti di un attento, preciso Mazzoni che lo ha coadiuvato con continuità, andando a formare una coppia a tratti irresistibile affatto disposta a concedere favori agli avversari.

Ma si sa “tanto nomini” – senza scomodare Macchiavelli e la sua tomba – alfine condiziona; il Walter, quando ha raggiunto il sommo livello ispirativo, dà spettacolo, sciorina tutta l’enorme gamma di classe di cui madre natura l’ha dotato, alternando accosti millimetrici in qualsiasi parte del campo a bocciate di raffa altrettanto professorali, senza disdegnare l’uso del volo, usato con leggera parsimonia, forse per evitare di mortificare in modo eccessivo il malcapitato di turno. Quindi un po’ d’ombra la irradia e il Mazzoni non si adonta, anzi si allinea alla rappresentazione partecipando persuaso alla corale ormai intonata su ogni accordo.

Quindi semifinale da esibizione con un 12-1 conclusivo sui ternatesi Di Francesco/Farinelli, che non ammette discussioni di sorta, e finale altrettanto perentoria vinta con un galoppo sfrenato per 12-2 sui locali Bardelli/Sessa, dove Sessa, brillante e competitivo pur nella consapevolezza della forza altrui, porta i suoi novantadue anni non solo con noncuranza, ma dimostra, per mezzo di giocate sopraffini, di averne almeno una ventina meno.

Eppure non tutto era andato senza intoppi, tanto che nel quarto di finale contro Gravinese/Spatafora, il favoritissimo duo, capace di sbranare i successivi competitori, rischiava di tornarsene a casa con le classiche pive nel sacco: riuscivano prevalere per un’incollatura facendo prendere un sacrosanto spavento a patron Costa, come sempre fedele accompagnatore delle imprese dei suoi pupilli.

Un’altra sorpresa era offerta dal duo della Bederese Meoni/Segrada, i quali dopo aver lottato tenacemente con i rappresentati di Monte Nudo Castiglioni/Reggiori, dove i quattro nelle fasi finali s’impegnavano con tutte le loro forze per non vincere l’incontro; spreca tu che spreco anch’io, infine prevalevano i lacustri che annoveravano Segrada, un giocatore di categoria D da poco entrato nell’arena agonistica. Si difendevano bene anche in semifinale contro i citati Bardelli/Sessa fino al punteggio di parità a otto punti, poi l’esperienza dei locali riusciva ad avere il sopravvento.

Premiazione sobria con la presenza del Delegato Provinciale Alessandro Bianchi e lento sfollare verso il parcheggio ora meno gremito: Monvalle in questo giovedì/venerdì seduce imperterrita, non solo quando dona senza parsimonia la visione fugace del suo porticciolo, difficilmente percepibile nei dettagli data l’ora notturna. La sua etimologia sembra proprio che derivi dal latino “Imum vallium” – ai piedi del monte – poetica interpretazione è vero, ma personalmente vorrei riferirmi al francese, commettendo di certo un reato di approssimazione, pensando a una provenienza etimologica di “Mon vallée” troncando l’ultima “e” e l’accento, per cui ogni volta che qualcuno ne percorre le vie immerse fra le case possa pensare che “questa è la mia valle” e un poco, molto poco, possa sentirsi parte dell’abitato, che non gli apparterrà mai, ma che potrebbe sentirsi incaricato di adottarlo.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

12 aprile – Campionato italiano Serie A – 12a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 30 – Montegrillo, Vigasio 20 – Brescia, Flaminio 18 – Kennedy, Mosciano14 – Giorgione3Villese 13 – Boville 12 – Cofer Marche 7.

12 aprile – Campionato italiano Serie A2 – 12a giornata

Possaccio (VCO) – Citta’ di Nola (NA) 4-4

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio (VCO)* 23 – Mister Energy (SA) 22 – Fontespina (MC) 21 – Città di Nola (NA) 18 –

Fossombrone 17 – ASD Arredamenti (BG)* 15 – Roseto (TE) 14.

*una partita in meno

10 aprile – Monvallese – finale regionale serale coppia ABCD

1) BarilaniMazzoni – Cuviese (VA)

2) Bardelli/Sessa – Monvallese (VA)

3) Di Francesco/Farinelli – Ternatese (VA)

4) Meoni/Segrada – Bederese (VA)

14 aprile – Bottinelli Vergiatese – prosegue regionale serale coppia ABCD

14 aprile – Valle Olona c/o Legnano – regionale serale individuale ABCD

14 aprile – Basso Verbano – regionale serale individuale ABCD

17 aprile – Ternatese – finale regionale serale individuale ABCD