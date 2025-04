Due notti di lavori sull’autostrada A8 tra Gallarate e Varese

Nuova serie di lavori di manutenzione ordinaria sulla autostrada A8 Milano-Varese, con due notti di chiusure parziali nella sezione tra Gallarate e Varese.

Ecco nel dettaglio le chiusure previste:

– dalle 21:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Cavaria e Solbiate Arno, verso Varese.

Si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cavaria, percorrere la SP341 e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno; per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno; per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Milano: Gallarate.

– dalle 21:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Cavaria e Castronno, verso Varese.

Si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cavaria, percorrere la SP341 e rientrare in A8 a Castronno; i veicoli pesanti, dopo l’uscita a Cavaria, dovranno immettersi su via De Gasperi dopo aver percorso la rotatoria, proseguire poi su via XXV Aprile e sulla SP341 e rientrare in A8 a Castronno; per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Varese: Castronno; per la chiusura dell’entrata di Cavaria, verso Milano: Gallarate.