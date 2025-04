Il circolo Cavallotti festeggia il Primo maggio, tra corteo, brindisi e impegno per il referendum

Una storia di resistenza e fedeltà nel tempo: per il Circolo Felice Cavallotti di Creva di Luino le celebrazioni del Primo maggio, “Festa dei Lavoratori”, è una tradizione portata avanti da oltre un secolo.

Anche in questo giovedì 1° maggio 2025 il Circolo, l’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali presenti a Luino hanno previsto il corteo, gli interventi sul tema del lavoro e sulla storia del movimento operaio, alla fine anche una “bicchierata” insieme.

Intitolato al “bardo della democrazia”, il circolo operaio è rimasto sempre di orientamento socialista: un secolo fa è stato anche sede di una Università proletaria (1924): solido riferimento per il quartiere operaio di Luino, subì due assalti dagli squadristi fascisti, nel settembre 1924 e poi nell’agosto 1925. Il presidente del circolo, Antonio Bignami, già consigliere comunale socialista e dirigente della ditta tessile Bodmer di Germignaga, subì anche il “bastonamento” da parte degli squadristi, su segnalazione di fascisti locali. Dopo il ventennio, tornò ad essere un punto di riferimento indipendente per i lavoratori e per tutta l’area della sinistra e dell’associazionismo.

In questo 2025 «si ricorderanno i cinque referendum che si voteranno l’8 e 9 giugno prossimo», spiegano dal circolo. «Referendum importanti per il mondo del lavoro e della società che si invita a conoscere ed andare a votare, comunque sia la scelta».

Il programma del 1° maggio 2025 a Creva

ore 8.00: una piccola delegazione si recherà al Cimitero di Brusimpiano per rendere omaggio alla tomba del fondatore delle Camere del Lavoro, Osvaldo Gnocchi Viani;

ore 10.00: Santa Messa alla Chiesa parrocchiale di Creva in ricordo di tutti i lavoratori;

ore 11.00: corteo, accompagnato dalla Musica Cittadina di Luino, dalla Chiesa al Circolo di Creva;

ore 11,30: interventi di autorità cittadine e di rappresentanti sindacali. Conclude Gianni Lusa, storico organizzatore dell’evento.

ore 12,30: bicchierata in compagnia.