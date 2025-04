Referendum e informazione: a Materia un confronto con i giornalisti

Conoscere è scegliere, votare è democrazia. Con queste parole si apre il ciclo di iniziative promosse dalla CGIL di Varese per sensibilizzare la cittadinanza sui cinque referendum che toccano il mondo del lavoro e i diritti civili. Uno di questi appuntamenti si svolgerà lunedì 5 maggio alle ore 13:30 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno.

L’incontro, intitolato “Referendum, ne parliamo con i giornalisti“, sarà un momento di confronto dedicato in particolare agli operatori dell’informazione locale. L’obiettivo è duplice: fornire strumenti di comprensione sui contenuti dei quesiti referendari e valorizzare il ruolo fondamentale del giornalismo nel garantire un’informazione chiara, corretta e accessibile, condizione essenziale per un voto consapevole.

A coordinare il dibattito sarà Marco Giovannelli, giornalista e direttore di VareseNews.