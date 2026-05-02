Scontro tra auto e moto a Castronno: tre persone coinvolte e strada bloccata
L'incidente si è verificato la sera di sabato 2 maggio nei pressi della gelateria. Sul posto soccorritori, carabinieri e vigili del fuoco
Un’automobile e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente nella serata di sabato 2 maggio a Castronno.
Lo scontro – le cui cause sono ancora da accertare – si è verificato intorno alle 22:00 in via Lombardia, vicino alla gelateria. In base alle prime informazioni, risulterebbero coinvolte tre persone, tra le quali un giovane di 20 anni, ma nessuna di loro sembrerebbe aver riportato ferite tanto gravi da metterne in pericolo la vita.
Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Sul posto anche i vigili del fuoco di Varese, impegnati ad assistere i soccorritori. Per assicurarsi che le operazioni si svolgano in sicurezza e svolgere i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno.
A causa dell’incidente, il tratto di strada interessato è stato deviato, provocando rallentamenti al traffico.
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