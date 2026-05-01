Annullato a Materia l’incontro con Giuseppe Geneletti

L’appuntamento con Giuseppe Geneletti, previsto per lunedì 4 maggio alle 21 allo spazio libero di Materia a Castronno e dedicato al tema “La poesia cura dove la ragione non arriva”, è stato annullato. L’iniziativa, ispirata alla riflessione dell’autore sulla dimensione evocativa e terapeutica della parola poetica , non si svolgerà come programmato. Seguiranno eventuali aggiornamenti su una possibile nuova data.

Ci scusiamo per il disagio.