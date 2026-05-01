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Annullato a Materia l’incontro con Giuseppe Geneletti

Lunedì 4 maggio non si terrà la serata prevista dedicata alla poesia come cura

Materia Varesenews

L’appuntamento con Giuseppe Geneletti, previsto per lunedì 4 maggio alle 21 allo spazio libero di Materia a Castronno e dedicato al tema “La poesia cura dove la ragione non arriva”, è stato annullato. L’iniziativa, ispirata alla riflessione dell’autore sulla dimensione evocativa e terapeutica della parola poetica , non si svolgerà come programmato. Seguiranno eventuali aggiornamenti su una possibile nuova data.
Ci scusiamo per il disagio.

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di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
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Pubblicato il 01 Maggio 2026
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