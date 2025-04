Incontro tra Comune di Gavirate e Provincia per valorizzare il Chiostro di Voltorre

Prosegue il confronto tra il Comune di Gavirate e la Provincia di Varese per la definizione di un accordo volto alla gestione e valorizzazione del Chiostro di Voltorre.

Questa mattina il vicepresidente della Provincia Giacomo Iametti e Matteo Marchesi, consigliere delegato alla Cultura della Provincia di Varese, hanno incontrato il sindaco di Gavirate Massimo Parola. La collaborazione tra i due enti è stata confermata, e ribadita questa mattina, sottolineando la centralità del Comune di Gavirate nella gestione ottimale del Chiostro.

«Con il sindaco Parola c’è un confronto quotidiano su tutti i temi che riguardano la Provincia, in particolar modo sul Chiostro di Voltorre per il quale stiamo lavorando ad una formula giuridica, al passo con il nuovo codice dei contratti e delle concessioni, che consenta il giusto riconoscimento all’ottimo lavoro fin qui svolto dal Comune di Gavirate per la gestione del Chiostro, sulla base delle nuove norme. L’obbiettivo è potenziare, e migliorare, la fruibilità del sito di Voltorre», dice Iametti.

Sulla stessa linea il consigliere delegato alla Cultura Matteo Marchesi: «Credo che sia nostro dovere come Provincia costruire un modello di collaborazione che veda al centro la fruibilità del bene grazie alla collaborazione del tessuto locale, calendarizzando eventi e manifestazioni. Vale per tutti i beni, e nello specifico per il Chiostro, a cui tengo molto. Sempre conservando quel lavoro proficuo di innalzamento della qualità dell’offerta che vede Provincia al centro di un lavoro sinergico con il Comune di Gavirate sui contenuti, e che possa costruire una stagione di eventi sempre più interessante e di qualità artistica».

Su questo punto il sindaco Massimo Parola sottolinea che «il gruppo di lavoro cultura sta preparando una proposta quinquennale in linea con quanto auspicato dalla Provincia. Allo stesso modo sono aperte le interlocuzioni con le associazioni gaviratesi che in questi due anni hanno restituito il Chiostro al territorio, rendendolo di nuovo vivo e fruibile ai visitatori sempre più numerosi. Anche in questa nuova stagione le associazioni saranno indispensabili per organizzare in modo sempre più preciso a capillare il calendario di eventi che, ne siamo certi, renderanno il Chiostro il cuore pulsante della cultura del territorio.»

Da sinistra a destra: Matteo Marchesi, Massimo Parola e Giacomo Iametti