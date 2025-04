Mastini, un’avversaria in più: la ICE respinge l’Asiago che disputerà la IHL

C’è un’avversaria rilevante in più per i Mastini, per il Caldaro campione in carica e per le altre squadre che puntano al vertice della IHL. Si tratta dell’Asiago ed è una novità potenzialmente devastante per il torneo, perché stiamo parlando di una “entità” che nelle ultime tre stagioni ha militato nella ICE (la Serie A austriaca) con Bolzano e Brunico, di fatto il massimo livello in cui sono presenti formazioni italiane.

La società agordina (ora rappresentata dal nuovo HC Asiago) però si è vista respingere l’ammissione alla nuova stagione: l’assemblea dei club di ICE ha dato il via libera all’ingresso del team di Budapest ma non ai veneti che fino a oggi avevano partecipato sotto le insegne dell’HC Asiago 1935. (foto Asiagiohockey / De Romeo)

Per questa ragione quindi la formazione giallorossa (8 scudetti in bacheca) dovrà ripartire da un livello inferiore e, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Mario Lievore al quotidiano 7comuniOnline, questo livello sarà per l’appunto la IHL. «Ci troveremo per decidere cosa fare – ha detto Lievore – Daremo spazio ai nostri giovani creando una squadra tutta italiana, parteciperemo all’IHL e nel giro di un paio d’anni torneremo a risalire».

Nel frattempo la IHL si prepara ad accogliere una terza formazione lombarda, il Chiavenna, che ha vinto la Division I in finale con il team junior del Val Pusteria (la vecchia Serie C) e che ha quindi acquisito i diritti per salire di categoria. Resterà invece in ALPS (teoricamente il primo livello italiano, ma il campionato è sovranazionale) l’Unterland: la franchigia di Egna-Ora aveva annunciato di volersi iscrivere alla IHL ma ha fatto retromarcia di recente.