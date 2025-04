Musica e memoria per l’80° della Liberazione: a Busto Arsizio arriva Barabàn con “Venti5 d’Aprile”

Una serata tra musica, memoria e partecipazione civile, promossa da ANPI Busto Arsizio in collaborazione con numerose associazioni del territorio. Con “ Venti5 d’Aprile ”, in programma giovedì 24 aprile alle ore 20.30, presso la Sala Verdi di via Antonio Pozzi 7 a Busto Arsizio, si celebra così l’ 80esimo anniversario della Liberazione .

Protagonista della serata sarà il concerto del gruppo Barabàn , una delle formazioni storiche della musica popolare italiana, conosciuta in tutta Europa e Nord America. Lo spettacolo propone un racconto intenso e coinvolgente della Resistenza attraverso canzoni, musiche da ballo, testimonianze video e immagini evocative. Si parte dall’8 settembre, si attraversano i drammi dell’occupazione ebraica e la scelta della montagna, la lotta partigiana, fino ad arrivare al giorno della Liberazione.

“Il 25 aprile 2025 è una data importante. Sono passati 80 anni dalla Liberazione dell’Italia dalla guerra devastante voluta dal regime fascista e perduta, dall’occupazione nazista e dalla dittatura fascista. – dichiara Liberto Losa , presidente di ANPI Busto Arsizio. – La Resistenza, che ha contribuito a ripristinare la libertà al nostro Paese, ci ha lasciato come eredità un bene prezioso che è la Costituzione, vale a dire l’architrave su cui si regge la nostra Parteciperemo, pertanto, alle manifestazioni ufficiali per il 25 aprile. E le faremo precedere, nella serata del 24, da un momento musicale che però sarà utile anche per non dimenticare Il tutto organizzato insieme a tante Associazioni rappresentative di molte parti della realtà bustese”.

La serata nel dettaglio

L’atmosfera si apre con le parole del comandante Luchino dal Verme della Divisione “Gramsci”, che rievoca il suo ritorno a casa da “sbandato”: “Lì è cominciata la nostra Liberazione”. Barabàn attacca allora Bella ciao , e da quel momento il concerto diventa un viaggio emozionante tra canti come Fischia il vento , Pietà l’è morta , Oltre il ponte , musiche klezmer e rom, e una suggestiva orchestrazione con ocarine. I racconti di staffette e partigiani si intrecciano alla musica, che cresce fino al suono delle campane a festa che annunciano il 25 aprile. Le immagini dei camion partigiani che entrano a Milano tra la folla che applaude fanno rivivere il senso profondo della Liberazione. Si canta ancora Bella ciao , poi si chiude sulle note swingate di 14 Luglio , mentre scorrono immagini a colori di un 25 aprile di oggi, vivo e partecipazione.

Barabàn è composto da Vincenzo Caglioti (organetto diatonico, cori), Aurelio Citelli (voce solista, tastiere, bouzouky), Giuliano Grasso (violino, cori), Antonio Neglia (chitarra, mandoloncello, bandurria, cori), e Alberto Rovelli (contrabbasso, cori). In oltre 40 anni di attività hanno realizzato più di 1600 concerti in Italia e nel mondo, pubblicato otto album e un DVD, e portato avanti un impegno coerente nella valorizzazione della memoria e della cultura popolare.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: anpibustoarsizio@gmail.com