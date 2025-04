“Rinato una seconda volta grazie ai medici dell’ospedale di Busto Arsizio”

Buongiorno,

sono un cittadino di Busto Arsizio, e con queste mie righe, desidero ringraziare il personale medico, infermieristico del PS e del reparto di Medicina II, diretto, in modo impeccabile e professionale, dal professor Ghiringhelli, per avermi fatto rinascere una seconda volta, nella settimana Santa che stiamo vivendo.

Tutto ha avuto inizio giovedì scorso, quando, ad un improvviso malore in strada, una signora, ha insistito a chiamare, penso, la Croce Rossa di Busto, che prontamente è giunta e mi ha condotto in P:S.

Grazie alla professionalità del personale, immediatamente individuata la problematica e dopo aver effettuato le prime, ed essenziali cure, mi trasferivano, nei giorni seguenti in Medicina II, dove venivo curato ed assistito nel miglior modo possibile.

Nel ringraziare tutti, desidero augurare una felice Pasqua e non mi stancherò di dire: grazie.

