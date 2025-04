Tamponamento in autostrada: rallentamenti tra lo svincolo della Pedemontana e Legnano

Traffico intenso e code a tratti questa mattina, martedì 15 aprile sull’autostrada Milano varese. Un incidente, avvenuto dopo le 8, in direzione Milano ha coinvolto più veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, la polizia autostradale e un’ambulanza del 118.

Lo scontro ha provocato forti rallentamenti dallo svincolo per la Pedemontana fino a Legnano con code nel tratto da Busto Arsizio.

Poco prima, attorno alle 7.30, un’auto era finita contro un ostacolo all’uscita di Busto Arsizio per immettersi sulla 336 della Malpensa. Anche in quel caso le conseguenze per l’automibilista di 53 anni sono state minime, ma si sono registrate ripercussioni sul traffico in uscita dall’Autolaghi.