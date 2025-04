Terza partita in sette giorni per la Pro Patria, Caniato: “Contro Alcione morale alto”

Ultimo appuntamento della settimana della Pro Patria, che negli ultimi 7 giorni non ha fatto in tempo a godersi la vittoria contro la Virtus Verona a causa della sconfitta in rimonta subita mercoledì contro l’Atalanta.

Il recupero della 33esima giornata è stata una delle tante rimonte subite quest’anno dai biancoblu in una stagione che inizia a stringersi verso il finale quando mancano 4 partite. 12 dunque i punti ancora in palio quando la Pro Patria è indietro di 4 lunghezze dalla Triestina, 7 dalla Pro Vercelli, e solo 3 punti avanti dal Caldiero penultimo.

ULTIMA DOMENICA DELLA STAGIONE A BUSTO, POI SI GIOCHERÀ VENERDÌ SANTO

La gara di domenica 6 aprile (ore 17:30 ) contro l’Alcione – ufficialmente la terza squadra di Milano – è inoltre l’ultima domenica allo Speroni della stagione, per lo meno di quello regolamentare prima degli ormai certi playout. Le prossime tre giornate saranno invece sabato a Vercelli e poi il doppio friday match che cadranno nel Venerdì santo (a Busto contro il Lumezzane) e infine a Crema il 25 aprile.

DAL DERBY MEHIC AL DERBY RENAULT

Così in sala mister Max Caniato guarda alla gara contro i meneghini allenati da un ex, mister Giovanni Cusatis, e che in rosa contano due altri giocatori con un passato bustocco: Luca Bertoni e Guillaume Renault, gemello di Cristophe. Cusatis, in biancoblu dal 2009-2012 prima come assistente e poi come guida tecnica, difficilmente farà regali. Se è vero che la sua squadra di Milano è un passo della salvezza matetica grazie al +8 dalla Pro Vercelli – motivo per cui nel girone di ritorno l’Alcione ha di molto rallentato il ritmo – è anche vero che si trova in questo momento nel limbo dei playoff, a -3 dal Novara. Sarebbe quasi un colpo di scena se dopo un ottimo girone d’andata alla fine gli arancioblu mancassero la qualificazione al post season.

Tornando a Caniato, queste le parole nella sala stampa Adamo Cocco:

«Il morale è alto ed è dato dalle prestazioni di questa settimana. Entrambe sono state importanti, sia quella di Verona, sia quello di mercoledì contro l’Atalanta. Al di là del risultato che è scaturito alla fine, tanto di cappello ai ragazzi per la prestazione. Se l’umore è questo domani vedremo una gara con l’atteggimanento giusto. Il risultato però è sempre collegato a delle variabili che non possiamo migliorare».

«L’Alcione gioca un buon calcio, fatto di costruzione dal basso. Se non c’è l’uscita cercano allora la verticalizzazione. Davanti poi hanno giocatori di gamba, esperienza e qualità: è una squadra da prendere con le molle. Il nostro assetto? È logico che per essere più aggressivi in avanti a volte in qualche zona del campo bisogna concedere. Non mi sembra che la squadra abbia subito l’avversario più del dovuto nelle ultime gare».