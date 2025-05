A Malpensa e Linate copertura cellulare ad alta performance con Cellnex

Garantire copertura piena e simmetrica agli operatori di telefonia mobile all’interno delle strutture aeroportuali è uno dei fattori chiave per trasformare una città e la sua rete di trasporti in una vera e propria smart city. Grazie all’accordo tra Cellnex Italia e Sea, la società che gestisce il sistema aeroportuale di Milano Malpensa e Milano Linate, da oggi gli utenti di Fastweb+Vodafone, iliad e Windtre potranno beneficiare di una connessione mobile “dedicata, stabile e performante” in tutte le aree di entrambi gli aeroporti.

Le due infrastrutture Das installate negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate sono costituite da una rete di 650 mini-antenne a ridotto impatto visivo ed elettromagnetico, sono dislocate in diversi settori dei due aeroporti, sia dell’area partenze che dell’area arrivi, e sono cablate con 25 km di fibra ottica. I due sistemi DAS multi-operatore di Cellnex Italia sono calibrati rispetto a tutte le diverse architetture che caratterizzano i due aeroporti, sviluppati su più livelli ed inclusivi di svariate tipologie di ambienti, anche di tipo operativo e commerciale, protette da cubature uniche, ivi comprese quelle verticali. Per questi spazi così singolari è, infatti, stata progettata una configurazione su misura, in grado di garantire completa copertura all’impatto impercettibile delle interferenze. Le reti di ultima generazione installate da Cellnex Italia nei due aeroporti garantiscono la connessione radio-mobile e forniscono la latenza e la qualità di segnale necessarie per lo sviluppo delle soluzioni IoT dedicate a consentire, soprattutto in ambienti chiusi e ad alto transito come gli aeroporti, una sempre maggiore sicurezza a favore degli utenti.

«Assicurare la connessione cellulare ad alta velocità all’interno degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, che gestiscono rispettivamente 26 milioni e 9,4 milioni di passeggeri, è oggi una condizione imprescindibile» dice Alessandro Prosdocimo, direttore commerciale di Cellnex Italia. «Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Sea per la progettazione, installazione e manutenzione delle infrastrutture DAS che consentiranno agli utenti di Fastweb + Vodafone, iliad e Windtre di viaggiare e muoversi in modo efficiente e sicuro con una connessione cellulare stabile ad elevate prestazioni, anche in situazioni di particolare sovraffollamento».

«Per iliad, garantire un servizio di alta qualità significa investire in infrastrutture all’avanguardia ed essere sempre più vicini ai nostri utenti. L’ampliamento della copertura di rete negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate tramite le reti di ultima generazione di Cellnex testimonia il nostro impegno continuo, orientato a offrire una connessione sempre più stabile, performante ed efficiente» aggiunge Giorgio Carafa Cohen, Chief Brand and Revenues Officer di iliad Italia .

«Gli aeroporti sono luoghi cruciali per città internazionali come Milano, non più solo il biglietto da visita per chi arriva, ma hub di connessione sempre più parte integrante delle aree urbane. Per questo è necessario investire in infrastrutture che assicurino una connettività stabile e affidabile. Questo è un obiettivo che Fastweb+Vodafone, anche grazie a Cellnex, persegue attraverso lo sviluppo di servizi che, con l’integrazione della connettività con IA, sono in grado di trasformare le nostre città in vere e proprie supercity» commenta Augusto Di Genova, Chief Responsabile B2B Fastweb+Vodafone.

«Grazie alla nuova copertura realizzata negli aeroporti milanesi, garantendomo connettività veloce e stabile a tutti i nostri clienti in transito» dice Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Windtre . «La nostra priorità è semplificare la vita quotidiana e supportare le persone attraverso gli strumenti digitali, un’esigenza molto sentita dalla clientela aziendale, che apprezza soprattutto la stabilità della connessione anche durante gli spostamenti».

Cellnex Italia è una società del Gruppo Cellnex Telecom ed è leader nello sviluppo di soluzioni digitali, oggi note come DAS (Distributed Antenna System) e Small Cells, dedicate al potenziamento della rete cellulare pubblica.

Sin dal 2015, in virtù di un Accordo, ormai quasi decennale, con A2A, Cellnex ha sviluppato ed installato tali soluzioni all’interno della Metropolitana di Milano, con riferimento alle linee M1/M2/M3/M4/M5, in molte delle principali zone, particolarmente affollate, del centro di Milano, come Corso Como/Porta Nuova/Piazza Duomo, nonché presso i più iconici edifici della città, come Stadio San Siro/Bosco Verticale/Pirellone/Torre Generali ed all’interno del quartiere City Life.

