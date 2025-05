Alessandro Braga presenta a Varese “Verdenero”: un viaggio nelle derive sovraniste

Cosa resta della Lega di ieri? E cosa ci raccontano le nuove destre di oggi? Sono alcune delle domande che attraversano il nostro presente politico e che trovano spazio nel libro “Verdenero” di Alessandro Braga (nella foto), giornalista di Radio Popolare, a molti ascoltatori noto come voce di Metroregione, il GR della Lombardia, e come esperto per il network radiofonico, da ormai molti anni, del Movimento nato con Umberto Bossi. Ma Braga è collaboratore anche del Manifesto e della Radio Svizzera Italiana, oltre che scrittore a tutti gli effetti, visto che è al suo terzo libro.

Braga affronta in questo volume con sguardo critico e documentato l’evoluzione della Lega: dalla vecchia guardia bossiana alla svolta nazionalista e identitaria guidata da Matteo Salvini. Un’analisi che si estende anche all’ampio spettro delle nuove destre italiane ed europee, tracciando le linee di continuità tra passato e presente, e mettendo in luce gli inquietanti scenari futuri. Dalla cosiddetta “remigrazione” al ritorno di un’idea di “democrazia illiberale”, sempre più evocata, se non apertamente rivendicata, quali rischi si affacciano all’orizzonte? L’incontro vuole essere un’occasione per discutere apertamente di questo e altri interrogativi, in un momento di confronto con l’autore, ma anche tra cittadine e cittadini, attivisti e lettori L’ingresso è libero. Il dibattito è aperto.

Il volume sarà presentato venerdì 30 maggio 2025, alle 18, nella sede di unaltrastoriaVArese e Rete Varese Senza Frontiere, all’interno del festiVAlettura, con il sostegno anche dell’associazione Sharazade.