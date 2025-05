Chiacchiere e merenda solidale: a Varese un incontro con Ultima Generazione per discutere e agire

Un invito aperto a tutte e tutti: cittadini, gruppi, realtà locali e organizzazioni ambientaliste sono attesi sabato 3 maggio 2025 dalle ore 10.30 alle 12.30 presso Via del Cairo 34, Varese, per l’appuntamento “Chiacchiere e merenda solidale con Ultima Generazione”.

L’iniziativa, promossa dal movimento Ultima Generazione, intende essere un’occasione di confronto e dialogo per rafforzare i legami tra i diversi soggetti impegnati nella difesa dell’ambiente. L’obiettivo principale è quello di discutere interessi comuni e valutare sinergie e forme di collaborazione capaci di rispondere alle sfide sempre più urgenti poste dalla crisi climatica e sociale.

L’appello di Ultima Generazione

Ultima Generazione lancia un messaggio chiaro e diretto: è tempo di agire. La crisi climatica, le tensioni economiche e il crescente divario sociale colpiscono soprattutto le fasce più deboli della popolazione, mentre i principali responsabili continuano ad arricchirsi.

Durante l’incontro verranno illustrate le principali richieste del movimento:

Proteggere i raccolti: il sistema agricolo è in grave difficoltà a causa di fenomeni estremi come siccità, ondate di calore, grandinate e alluvioni. La salvaguardia delle coltivazioni è fondamentale per evitare l’aumento dei prezzi alimentari.

Aggiustare i prezzi: il caro vita sta costringendo molte famiglie a rinunciare a un’alimentazione sana e di qualità. La speculazione sulle derrate alimentari è ritenuta inaccettabile.

Chiedere responsabilità: secondo il movimento, è necessario far pagare il prezzo della crisi a chi ha contribuito ad alimentarla. Politici, manager e rappresentanti della grande industria agroalimentare sono indicati come responsabili di un sistema che arricchisce pochi a discapito di molti.

Ultima Generazione propone la resistenza civile nonviolenta come risposta collettiva. L’appello è rivolto a tutti coloro che desiderano contrastare le ingiustizie ambientali e sociali attraverso azioni pacifiche ma determinate. L’incontro vuole essere il primo passo per costruire insieme nuove forme di partecipazione e mobilitazione dal basso.

L’evento è promosso dal movimento e aperto a tutti gli interessati.