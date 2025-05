“Frammenti di pace”: gli studenti di Castellanza protagonisti per la rete CreativArti

Il progetto CreativArti, nato dalla collaborazione tra tre Istituti Comprensivi della provincia di Varese, sbarca a Castellanza nella serata dell’8 maggio unendo musica, canto e teatro in un’unica manifestazione. Protagonisti della serata saranno gli studenti dell’Istituto “Manzoni” di Castellanza che presenteranno lo spettacolo teatrale “Frammenti di pace”, una sceneggiatura originale scritta dagli stessi ragazzi del corso A della scuola secondaria Leonardo Da Vinci. Accanto a loro, il “Bellotti Ensemble” dell’istituto Bertacchi di Busto Arsizio, composto dai giovani musicisti della classe 1A del percorso a indirizzo musicale, e il coro di voci bianche dell’istituto Tommaseo di Busto Arsizio.

L’evento rappresenta un momento importante per la rete di scuole CreativArti, costituita ufficialmente per promuovere e valorizzare le competenze artistiche degli studenti del territorio. Attraverso questa iniziativa, studenti e insegnanti hanno l’opportunità di creare una comunità che valorizza le attitudini artistiche e creative, permettendo a ogni istituto di partecipare e apprezzare il lavoro degli altri. Il progetto CreativArti, costituito formalmente come rete di scuole ad orientamento artistico e performativo della provincia di Varese, si propone di promuovere sul territorio la diffusione e la cultura delle discipline artistiche attraverso progetti di eccellenza, favorendo la collaborazione tra istituti scolastici, enti e associazioni. Tra le finalità della rete, figura la condivisione di spazi, laboratori e attrezzature specifiche, anche grazie al coinvolgimento dei Comuni di riferimento.

Replica speciale per la cittadinanza il 9 maggio. Venerdì 9 maggio, l’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Castellanza offrirà una replica dello spettacolo “Frammenti di pace” aperta alla cittadinanza. Questo secondo appuntamento rappresenta un’opportunità per le famiglie e tutti gli interessati di assistere alla rappresentazione teatrale realizzata dagli studenti della scuola secondaria Da Vinci, permettendo una più ampia diffusione del lavoro svolto dai giovani artisti. L’ingresso allo spettacolo è aperto al pubblico, con inizio alle 20,30.