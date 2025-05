Giro d’Italia al ristorante “Al Posto Giusto”: viaggio nei sapori della Puglia

Dal 15 al 25 maggio, il ristorante di Masnago propone un menù pugliese speciale, per gli appassionati del buon cibo e del buon vino. È consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 375 8865600

Dal 15 al 25 maggio il ristorante Al Posto Giusto di Masnago, in via Amendola 7 a Varese, porta in tavola i sapori autentici della Puglia con il suo menù speciale, pensato per il format “Giro d’Italia”. Ogni settimana, il locale offrirà un’esperienza culinaria imperdibile, ma con alcune novità che renderanno ancora più speciale questa edizione.

Menù Pugliese a 35 euro (dal 15 al 18 maggio)

Da giovedì 15 a domenica 18 maggio, i clienti potranno gustare un menù dedicato alla cucina tipica pugliese, a 35 euro. Il menù include:

Antipasti:

Frittelle di zucchine

Frisella con pomodorini, acciughe e bocconcini di mozzarella

Panzerotti

Fave e cicoria

Primi:

Tiella di riso, patate e cozze

Orecchiette con cime di rapa

Secondi:

Bombette pugliesi alla griglia

Polpo cotto all’acqua sua con patate e pomodorini

Cozze alla tarantina

Dessert:

Pasticciotto pugliese

Una vera e propria immersione nei piatti tradizionali, con ingredienti freschi e di qualità che celebrano la cultura gastronomica pugliese.

Abbinamento Cibo-Vino: un’ulteriore delizia (dal 22 al 25 maggio)

La settimana dal 22 al 25 maggio, il menù pugliese sarà arricchito con una proposta esclusiva: l’abbinamento cibo-vino, che permetterà ai partecipanti di degustare calici di vino pugliese selezionati, perfetti per esaltare i sapori dei piatti serviti. Un’opportunità unica per scoprire i migliori vini della regione in perfetto accordo con il menù.

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Prenotazioni e Info

L’esperienza gastronomica avrà un costo diverso nelle due settimane

Dal 15 al 18 maggio: Menù a 35 euro

Dal 22 al 25 maggio: menù speciale con abbinamento cibo-vino

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il ristorante al numero 3758865600.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

INSTAGRAM